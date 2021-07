Am Herd mit Christoph Feurstein

200 g Butter

3-4 Zwiebeln

330 g glattes Mehl

3 Eier

Salz

Käsemischung: ca. 250 g gut gereifter Räßkäse,

250 g Bergkäse, 200 g Emmentaler

Pfeffer

Schnittlauch

Zwiebeln schälen, in feine Ringe schneiden, in viel Butter braten, bis sie dunkelbraun und knusprig sind. Auf Küchenpapier entfetten. Backrohr auf 100°C schalten. Mehl mit Eiern und so viel kaltem Wasser verrühren bzw. abschlagen, bis ein zähflüssiger Teig entsteht. Kräftig salzen. In einem großen Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen, salzen, ca. 1/3 des Teigs mittels Spätzlehobel hineintropfen lassen. Sobald die Nockerln an der Oberfläche schwimmen, mit einem Sieb rausfischen und in eine gebutterte Form geben. Darauf 1/3 vom geriebenen Käse und ein paar Butterflocken verteilen. Dann wieder Nockerln in die Schüssel geben, Käse, Butter usw. Oberste Schicht: Käse. Form ins Backrohr stellen, erhitzen. Nockerln anrichten, mit Zwiebelringen und Schnittlauch bestreuen, pfeffern. Dazu: grüner Salat, mariniert mit Essig, Öl, Kräutersalz.