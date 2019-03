Alfred Dorfer: "Jetzt ist tiefe Trauer. Du fehlst, Werner"

Das überraschte ebenso wie seine Verwundbarkeit, die man aus der Distanz nicht vermutet hätte. Er sah es als seine Aufgabe an, junge Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, neidlos und stets ansprechbar. Er war so was wie der Silberrücken der Szene. Ein Silberrücken, an dem man sich gerne rieb. Zerrüttungen waren die Folge, Versöhnungen, hitzige Debatten oder Lachen über die eigenen Unzulänglichkeiten. Doch was über die Zeit blieb, war Hochachtung. Auch so ein aus der Mode geratenes Wort, das ihm sehr gefallen würde.

Und jetzt ist tiefe Trauer. Du fehlst, Werner. Sehr.