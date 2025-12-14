Horoskop der Woche: Steinböcke handeln mit Weitsicht
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Ihr schätzt eure Möglichkeiten realistisch ein und handelt mit Weitsicht. Übermäßige Belastung vermeidet ihr lieber, um eure Leistungsfähigkeit zu bewahren. Familiäre Kontakte gewinnen an Tiefe, wenn ihr in der Feiertagszeit Zeit und Aufmerksamkeit investiert.
Tipp der Woche: Setzt klare Grenzen – Qualität ist jetzt wichtiger als Quantität.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Diese Woche birgt Chancen auf bedeutsame Durchbrüche – beruflich wie privat. Neue Möglichkeiten tun sich auf, wenn ihr offen für Neuerungen seid. Eine kreative Aufgabe oder ein kulturelles Projekt könnten neue Perspektiven eröffnen und Begeisterung wecken.
Tipp der Woche: Vertraut euren ungewöhnlichen Ideen – sie treffen den Nerv der Zeit.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Nutzt die Feiertage, um euch zurückzuziehen und innere Klarheit zu gewinnen. Eine ruhige Reflexion der eigenen Gefühle hilft euch dabei, Wesentliches von Nebensächlichem zu unterscheiden. So könnt ihr die Festtage entspannt in vollen Zügen genießen.
Tipp der Woche: Gönnt euch Stille – eure Intuition spricht jetzt besonders klar.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Diese Woche steht ganz im Zeichen ausgeprägter Tatkraft und entschlossener Zielverfolgung. Euer Mut und eure Energie verleihen euch die Fähigkeit, Vorhaben dynamisch voranzubringen. Das bringt euch voran und eröffnet zugleich neue Perspektiven.
Tipp der Woche: Nutzt euren Schwung für ein Projekt, das ihr lange aufgeschoben habt – jetzt kommt ihr wirklich voran.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Zu hohe Erwartungen an euch selbst, an Weihnachten und an euer Umfeld können gelegentlich Spannungen erzeugen. Gerade in der Weihnachtszeit wird euch bewusst, dass wahre Freude weniger im Überfluss als im Gleichmaß und in der aufrichtigen Begegnung liegt.
Tipp der Woche: Senkt bewusst eure Ansprüche und genießt einfache Momente ohne Perfektionsdruck.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Kleine Gesten der Aufmerksamkeit, gemeinsame Zeit und aufrichtige Gespräche schaffen die Atmosphäre, in der echtes Vertrauen entstehen kann. Wer sich erlaubt, innezuhalten, wird eher die stillen Momente der Weihnachtszeit als große Bereicherung empfinden.
Tipp der Woche: Hört mehr zu als ihr sprecht – ehrliche Gespräche vertiefen jetzt Beziehungen.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Günstige Fügungen bestimmen eure Woche. Mit klarem Verstand und einer wohlwollenden Haltung schafft ihr harmonische Verbindungen im privaten, wie beruflichen Umfeld. Während der Festtage könnt ihr eine schöne Zeit im Kreis geschätzter Menschen genießen.
Tipp der Woche: Verbringt bewusst Zeit mit Menschen, bei denen ihr euch sicher und angenommen fühlt.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Zeit des Jahreswechsels lädt dazu ein, sich auf entspannte Feiertage zu freuen. Weniger die äußere Perfektion des Festes als vielmehr die innere Haltung entscheidet über sein Gelingen. Herzenswärme und Großzügigkeit sind nun der Schlüssel zum Glück.
Tipp der Woche: Herzlichkeit wirkt stärker als perfekte Planung.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Wer Dankbarkeit empfindet, kleine Gesten achtet und Nähe über Leistung stellt, erlebt Weihnachten in seiner ursprünglichen Form als Fest des Friedens, der Wärme und der Menschlichkeit. Gönnt euch schöne Momente, einfach so – ohne Leistungsdruck.
Tipp der Woche: Tut euch selbst etwas Gutes, ohne dafür einen Zweck oder Nutzen zu suchen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ihr erlebt eine konstruktive Phase beruflicher und persönlicher Entwicklung, in der sich kreative Lösungen und neue Wege beginnen abzuzeichnen. Ihr diplomatisches Geschick verschafft euch Anerkennung, und in der Liebe beweist ihr Großzügigkeit und Stil.
Tipp der Woche: Nutzt eure Vermittlerrolle – ihr könnt jetzt Spannungen elegant auflösen.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Jupiter begünstigt nun alle Skorpione und sorgt trotz allfälliger Erschöpfung für positive Entwicklungen. Plant bewusst Erholungszeiten ein, um eure Energie zu regenerieren. Dazu sind die Feiertage ideal. Tankt neue Energie im Kreise eurer Liebsten!
Tipp der Woche: Achtet auf eure Kräfte – Pausen sind jetzt genauso wichtig wie Aktivität.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Euer Optimismus verleiht euch diese Woche besonderen Schwung. Beruflich können sich neue Perspektiven eröffnen, die Weitblick und Entscheidungsfreude erfordern, etwa durch ein Projekt mit internationalem Bezug oder eine Fortbildung, die den Horizont erweitert.
Tipp der Woche: Sagt Ja zu neuen Erfahrungen – sie bringen euch langfristig weiter.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
