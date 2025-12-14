Horoskop der Woche: Steinböcke handeln mit Weitsicht

Nutzt die Feiertage, um euch zurückzuziehen und innere Klarheit zu gewinnen. Eine ruhige Reflexion der eigenen Gefühle hilft euch dabei, Wesentliches von Nebensächlichem zu unterscheiden. So könnt ihr die Festtage entspannt in vollen Zügen genießen.

Tipp der Woche: Gönnt euch Stille – eure Intuition spricht jetzt besonders klar.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche steht ganz im Zeichen ausgeprägter Tatkraft und entschlossener Zielverfolgung. Euer Mut und eure Energie verleihen euch die Fähigkeit, Vorhaben dynamisch voranzubringen. Das bringt euch voran und eröffnet zugleich neue Perspektiven.

Tipp der Woche: Nutzt euren Schwung für ein Projekt, das ihr lange aufgeschoben habt – jetzt kommt ihr wirklich voran.