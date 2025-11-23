Horoskop der Woche: Skorpione sollten Kritik nicht persönlich nehmen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Zögert nicht, wenn sich im November Chancen für Nähe, Austausch oder neue Kontakte ergeben! Ein spontanes, charmantes Lächeln kann mehr bewirken, als ihr vielleicht ahnt. Für Singles ist es an der Zeit, aktiv zu werden und offen auf andere zuzugehen.
Tipp der Woche: Das richtige Timing entscheidet - greift zu, wenn die Tür offen steht.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Gespräche über eure Gefühle können nun zu neuem Verständnis und tiefer Verbundenheit führen. Lasst alte Muster los, die Nähe behindern, und öffnet euch dem Unbekannten! Charme, eure Offenheit und euer inneres Strahlen ziehen die richtigen Menschen an.
Tipp der Woche: Traut euch, ehrlich zu sagen, was ihr braucht.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
In Begegnungen spürt ihr schnell, wo echtes Interesse und Harmonie entstehen. Romantik liegt in der Luft – und wer aufmerksam ist, erkennt ihre feinen Zeichen. Ein zufälliges Treffen oder ein unerwartetes Kompliment könnte mehr bedeuten, als es scheint.
Tipp der Woche: Hört auf eure Intuition – sie führt euch zu besonderen Momenten.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Euer strukturiertes Vorgehen ermöglicht es euch, Aufgaben schnell und mit höchster Qualität zu erledigen. Dabei verliert ihr nie den Blick für das Wesentliche und behaltet auch in stressigen Phasen die nötige Ruhe. In der Liebe ist kommende Woche Initiative angesagt!
Tipp der Woche: Verlasst euch auf eure innere Klarheit – sie führt euch sicher ans Ziel.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Eure Entschlossenheit ist beeindruckend, doch nun braucht es Fingerspitzengefühl und Konzentration. Wer zu schusselig agiert, könnte sich verzetteln. Das Motto lautet also: Geht die Dinge Schritt für Schritt an und lernt aus vergangenen Fehlern!
Tipp der Woche: Priorisiert bewusst – weniger gleichzeitig bedeutet mehr Erfolg.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Schenkt euch Zeit, um einfach zu sein, ohne Ziel, ohne großen Druck! So stärkt ihr nicht nur euer Immunsystem, sondern auch eure seelische Widerstandskraft. Je mehr Freude ihr zulasst, desto stärker wird euer inneres Zentrum und mit ihm euer ganzes Wesen.
Tipp der Woche: Ein Spaziergang ohne Handy wirkt Wunder – probiert’s aus.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Wer mit diplomatischem Fingerspitzengefühl agiert, erreicht mehr als mit Konfrontation. Hinterfragt eure impulsive Reaktionen und sucht die nachdenklichere Bewegung. Eure Selbstbeherrschung wird zu einem echten Vorteil, gerade in heiklen Situationen.
Tipp der Woche: Übt bewusste Pausen ein – sie bringen euch zurück in die Balance.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Spontane Unternehmungen bringen frische Energien ins Leben und wecken eure Lebensfreude. Erlaubt euch, das Leben auch einmal geschehen zu lassen, ohne alles zu kontrollieren. Diese Herangehensweise sorgt für innere Ruhe und eine natürliche Balance.
Tipp der Woche: Lasst euch auf ein kleines Abenteuer ein – es belebt Seele und Geist.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Ein klarer Kopf und ruhige Worte wirken stärker als spontane Reaktionen oder blinder Aktivismus. Lasst euch nicht von Gefühlen leiten, sondern von Vernunft und Strategie! In Diskussionen hilft es euch weiter, auch die Perspektive anderer zu verstehen.
Tipp der Woche: Macht bewusst langsam – so trefft ihr bessere Entscheidungen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Versucht, tragfähige Kompromisse zu finden, die allen zugutekommen! So können Spannungen entschärft und langfristig stabile Beziehungen aufgebaut werden. Wenn ihr Maß halten und mit Bedacht handeln wollt, wird man euch Respekt und Vertrauen entgegenbringen.
Tipp der Woche: Hört mehr zu als sonst – ihr gewinnt dadurch wertvolle Einblicke.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Eure Überzeugungskraft ist groß, wenn ihr sachlich und respektvoll bleibt. Dennoch: Ein wenig Geduld, manche Erfolge entstehen fast unbemerkt und mit richtigem Momentum. Kritik solltet ihr jetzt nicht persönlich nehmen, sondern als Möglichkeit zur Klärung nutzen!
Tipp der Woche: Atmet einmal tief durch, bevor ihr reagiert – das verändert alles.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Vertraut in Sachen Liebe eurer Intuition, denn sie weist euch den Weg zu echten Herzensmomenten! Auch Freundschaften können sich nun vertiefen oder in etwas Neues verwandeln. Es braucht aber Mut, Gefühle zuzulassen und Zuneigung offen auszudrücken!
Tipp der Woche: Teilt eure Gedanken – Offenheit bringt schöne Überraschungen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
