Horoskop der Woche: Skorpione sollten Kritik nicht persönlich nehmen

In Begegnungen spürt ihr schnell, wo echtes Interesse und Harmonie entstehen. Romantik liegt in der Luft – und wer aufmerksam ist, erkennt ihre feinen Zeichen. Ein zufälliges Treffen oder ein unerwartetes Kompliment könnte mehr bedeuten, als es scheint.

Tipp der Woche: Hört auf eure Intuition – sie führt euch zu besonderen Momenten.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Euer strukturiertes Vorgehen ermöglicht es euch, Aufgaben schnell und mit höchster Qualität zu erledigen. Dabei verliert ihr nie den Blick für das Wesentliche und behaltet auch in stressigen Phasen die nötige Ruhe. In der Liebe ist kommende Woche Initiative angesagt!

Tipp der Woche: Verlasst euch auf eure innere Klarheit – sie führt euch sicher ans Ziel.