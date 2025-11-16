Horoskop der Woche: Widerstandskraft der Wassermänner ist gestärkt
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter freizeit.at.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Findet tägliche Rituale, die euch dabei helfen, den Lärm und die Hektik des Alltags zu reduzieren! So entsteht Raum für Ruhe, Kreativität und Regeneration. In achtsamer Stimmung gelingt es euch leichter, jede Herausforderung der Woche zu meistern.
Tipp der Woche: Setzt eine klare Priorität – und alles andere darf warten.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ein ausgewogener Rhythmus zwischen Aktivität und Entspannung hält euch in Balance. Sportliche Betätigungen fördern nicht nur eure Kondition, sie unterstützen auch euer seelisches Wohlbefinden. Eure Widerstandskraft ist gestärkt, sowohl körperlich als auch mental.
Tipp der Woche: Gönnt euch nach jeder Aktivität eine echte Pause – nicht nur „kurz durchschnaufen“.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Lasst den Alltag für kurze Zeit hinter sich und tankt neue Lebensfreude. Eure innere Balance ist jetzt der Schlüssel zu äußerem Erfolg und Wohlbefinden. Vertraut darauf, dass Rückzug kein Stillstand bedeutet, sondern jene Form der Regeneration, die ihr benötigen.
Tipp der Woche: Sucht euch einen Ort, an dem ihr besonders gut zur Ruhe kommt – und geht bewusst dorthin.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Ihr übernehmt Verantwortung mit Weitblick und tragt entscheidend dazu bei, dass Projekte reibungslos und zielorientiert verlaufen. Durch eure analytische Denkweise erkennt ihr Potenziale und Optimierungsmöglichkeiten, noch bevor andere sie wahrnehmen.
Tipp der Woche: Nutzt euren Klarblick, um eine Sache abzuschließen, die schon lange herumliegt.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Eure Lebensfreude erwacht, wenn ihr euch frei von äußeren Einflüssen macht. Träumt ihr ruhig ein wenig, es sind gerade diese inneren Bilder, die neue Kraft schenken. Wenn ihr euch erlauben, loszulassen, lösen sich Spannungen und Sorgen von selbst.
Tipp der Woche: Gönnt euch bewusst eine Stunde ohne Verpflichtungen – sie wirkt Wunder.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ein Spaziergang im Grünen oder Momente stiller Reflexion wirken wahre Wunder. Schaltet das Telefon aus, schließt die Augen und lasst die Welt für einen Augenblick draußen. In solchen Momenten findet ihr neue Klarheit und kreativer Inspiration.
Tipp der Woche: Schreibt eure spontanen Einfälle auf – eine Idee davon könnte wegweisend sein.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Wenn ihr eure Bedürfnisse ernst nehmt, schaffen sie die Voraussetzungen für langfristiges Wohlbefinden. Vertraut darauf, dass Leichtigkeit ebenso wichtig ist wie Disziplin! Ruhe, Humor und kleine Glücksmomente sind nun die besten Gesundheitshelfer.
Tipp der Woche: Plant fix einen Abend nur für euch ein – ohne Ablenkungen.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Aufwind! Euer Körper reagiert jetzt besonders positiv auf Fitnessroutinen und bewusste Ernährung. Ihr könnt deutlich spüren, wie sich Vitalität und Lebensfreude gegenseitig verstärken. Auch anstrengende berufliche Aufgaben gehen euch leicht von der Hand.
Tipp der Woche: Nutzt euren Energieschub für ein Ziel, das ihr lange vor euch herschiebt.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Bringt euren Geist zur Ruhe, dann öffnet sich euer Herz für neue Möglichkeiten. Ihr werdet spüren, wie sich nach jeder Auszeit frische Energie in euch aufbaut. Auch eure Konzentration verbessert sich, sobald ihr euch regelmäßig kleine Pausen gönnt.
Tipp der Woche: Eine gründliche Ausmist- oder Sortieraktion bringt überraschende Klarheit.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Euer Energielevel ist zurzeit erfreulich hoch, und ihr strahlt Tatkraft, Elan und Zuversicht aus. Kleine Pausen oder Momente der Ruhe müssen aber trotzdem sein. Achtet daher immer darauf, eure Kräfte gezielt einzusetzen und euch nicht zu sehr zu überfordern.
Tipp der Woche: Legt bewusst einen digitalfreien Abend ein, um eure Balance zu stärken.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Ein positives Denken wirkt nun wie ein unsichtbarer Schutzschild für Körper und Seele. Stress, Ärger und übermäßiger Druck können euer Immunsystem schwächen, doch Gelassenheit, Freude und innere Ausgeglichenheit schenken euch Zuversicht und neue Kraft.
Tipp der Woche: Verbringt bewusst Zeit mit Menschen, die euch emotional guttun.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Lasst den Alltag für kurze Zeit hinter euch und tankt neue Lebensfreude. Sie spüren zwar, wie sich nach jeder kleinen Auszeit frische Energie in euch aufbaut. Auch ihre Konzentration verbessert sich, sobald ihr euch regelmäßig kleine Pausen gönnen.
Tipp der Woche: Probiert etwas Neues aus – auch eine kleine Veränderung wirkt inspirierend.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
