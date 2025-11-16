Horoskop der Woche: Widerstandskraft der Wassermänner ist gestärkt

Lasst den Alltag für kurze Zeit hinter sich und tankt neue Lebensfreude. Eure innere Balance ist jetzt der Schlüssel zu äußerem Erfolg und Wohlbefinden. Vertraut darauf, dass Rückzug kein Stillstand bedeutet, sondern jene Form der Regeneration, die ihr benötigen.

Tipp der Woche: Sucht euch einen Ort, an dem ihr besonders gut zur Ruhe kommt – und geht bewusst dorthin.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Ihr übernehmt Verantwortung mit Weitblick und tragt entscheidend dazu bei, dass Projekte reibungslos und zielorientiert verlaufen. Durch eure analytische Denkweise erkennt ihr Potenziale und Optimierungsmöglichkeiten, noch bevor andere sie wahrnehmen.

Tipp der Woche: Nutzt euren Klarblick, um eine Sache abzuschließen, die schon lange herumliegt.