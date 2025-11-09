Horoskop der Woche: Partnerschaft der Skorpione gewinnt an Tiefe
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Gesunde Routinen zahlen sich im November besonders aus. Nutzt die kommenden Wochen, um Energie zu tanken und euer Gleichgewicht zu festigen! Jetzt gelingt es euch, in einen Ruhezustand zu kommen, in dem Körper und Geist im Einklang schwingen.
Tipp der Woche: Bewegung in der Natur wirkt doppelt – körperlich stärkend und seelisch befreiend.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Körperlich dürftet ihr euch in einer ausgezeichneten Verfassung befinden. Ihr verfügt über Elan, Ausdauer und eine erstaunliche innere Stärke. Die Sterne stärken euren Willen und schärfen zugleich den Blick für das Wichtige. Diese Woche bringt mehr Stabilität.
Tipp der Woche: Achtet auf klare Strukturen – sie geben euch den Freiraum, kreativ zu sein.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ein anspruchsvoller Berufsalltag kann eure Energiereserven stark beanspruchen. Doch ihr könnt mit Gelassenheit gegensteuern. Gerade in Zeiten erhöhter Aktivität ist es wichtig, auf die Signale eures Körpers zu hören und angemessen darauf zu reagieren.
Tipp der Woche: Meditation, Musik oder Wasser helfen euch, wieder in euren Flow zu finden.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Euer Verstand arbeitet sehr präzise, was eure Produktivität enorm steigert. Eure Kolleginnen und Kollegen schätzen eure Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge rasch zu erfassen und verständlich zu vermitteln. Dies wirkt sich positiv auf das Arbeitsumfeld aus.
Tipp der Woche: Übernehmt Verantwortung, aber gönnt euch Pausen – Balance ist euer Schlüssel zum Erfolg.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Nehmt euch im Alltag Zeit füreinander und zeigt, wie tief eure Gefühle sind. Gespräche oder kleine Gesten bewirken oft mehr als viele Worte. Achtet auf die Signale eures Gegenübers. Ihr verratet ihnen, was das Herz wirklich braucht!
Tipp der Woche: Nutzt die Vollmondenergie in eurem Zeichen für einen Neuanfang in Herzensangelegenheiten.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Missverständnisse müssen nicht sein. Ihr könnt sie jetzt klären und in neue Harmonie verwandeln. Zeigt den Mut, euch emotional zu öffnen und Verletzlichkeit zuzulassen! Singles sollten nicht alles für bare Münze nehmen, was man ihnen verspricht.
Tipp der Woche: Ein ehrliches Gespräch kann Wunder wirken – sprecht aus, was euch wirklich bewegt.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Wärme und Verständnis schaffen Vertrauen und Geborgenheit. Wenn ihr eure Gefühle ehrlich ausdrückt, öffnet sich auch euer Schatz. Gemeinsames Lachen, geteilte Erinnerungen und liebevolle Rituale vertiefen eure Verbindung. Singles haben nun grünes Licht.
Tipp der Woche: Vertraut eurer Intuition – sie führt euch in Herzensdingen auf den richtigen Weg.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Eure Ideen sind innovativ und stets auf den Nutzen für das Ganze gerichtet. Auch in herausfordernden Situationen behaltet ihr die Kontrolle und trefft fundierte Entscheidungen. Eure Lernfähigkeit eröffnet neue Perspektiven und Handlungsspielräume.
Tipp der Woche: Gebt euch selbst die Anerkennung, die ihr sonst anderen schenkt.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Lasst mehr Raum für Romantik, aber auch für Leichtigkeit und Freude! Ihr entdeckt dann, dass Nähe viele Gesichter hat. Ein spontaner Ausflug, ein handgeschriebener Brief oder ein Blick voller Zuneigung erwecken Gefühle und Leidenschaft.
Tipp der Woche: Perfektion ist schön, aber Spontanität macht das Leben lebendig – traut euch!
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Im Team tragt ihr maßgeblich dazu bei, Prozesse effizienter und moderner zu gestalten. Eure geistige Flexibilität macht euch zu einer zentralen Stütze. Ihr erweitert Wissen und setzt es mit Charme in die Praxis um.
Tipp der Woche: Zusammenarbeit ist euer Erfolgsgeheimnis – teilt euer Wissen großzügig.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Eure Partnerschaft gewinnt an Tiefe, wenn ihr bewusst aufeinander zugeht. Genießt diese harmonische Phase, in der Herz und Intuition im Einklang sind. Achtet darauf, dass Aufmerksamkeit und Zeit schenken so viel stärker wirken als große Gesten.
Tipp der Woche: Vertraut auf Nähe statt Kontrolle – das öffnet neue Dimensionen in Beziehungen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Mars schenkt euch Entschlossenheit, während Merkur die Konzentration stärkt. Dadurch gelingt es euch, Herausforderungen mit klarer und sachlicher Haltung zu meistern. Eure Ausstrahlung wirkt vital und selbstbewusst – ideal auch für Singles.
Tipp der Woche: Nutzt euren Elan für neue Projekte, aber vergesst nicht, innezuhalten und zu genießen.
