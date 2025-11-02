Horoskop der Woche: Stiere sollten alte Gewohnheiten loslassen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Ihr bleibt die Felsen in der Brandung – doch auch Felsen brauchen Pause. Der Vollmond erinnert euch daran, wie wichtig Genuss ist. Gönnt euch etwas, ohne euch gleich rechtfertigen zu müssen.
Tipp der Woche: Macht etwas nur für euch – ganz ohne Ziel und Drang.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihr denkt groß und fühlt euch dieser Tage inspiriert. Merkur beflügelt eure Ideen, der Vollmond schenkt Stabilität. Es ist die perfekte Woche, um Pläne in Form zu bringen.
Tipp der Woche: Lasst andere an euren Visionen teilhaben – gemeinsam wird’s realistisch.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ihr seid sensibel für Schwingungen – der Vollmond bringt Tiefe, Merkur Leichtigkeit. Zwischen Traum und Realität liegt euer Talent, aus Emotionen Kunst zu machen.
Tipp der Woche: Vertraut eurer Intuition – sie weiß den Weg, bevor ihr ihn denkt.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Ab Mittwoch schenkt euch Merkur im Schützen neuen Elan – Ideen fliegen euch zu, ihr seid voller Tatendrang. Doch der Vollmond mahnt, die Energie mit Maß einzusetzen. Wer zu schnell rennt, übersieht leicht, wohin der Weg führt.
Tipp der Woche: Macht einen Plan, bevor ihr losstürmt. Struktur bringt euch weiter als Tempo.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Der Vollmond in eurem Zeichen beleuchtet euer Innerstes: Ihr spürt genau, was euch guttut – und was nicht mehr zu euch passt. Alte Gewohnheiten wollen losgelassen werden, um Platz für Neues zu schaffen.
Tipp der Woche: Hört auf euer Bauchgefühl, nicht auf Bequemlichkeit. Veränderung beginnt mit einer Entscheidung.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihr seid quicklebendig, charmant und voller Gesprächsstoff – doch Merkur im Schützen stellt euch gegenüber eurer Mitmenschen auf die Probe. Redet weniger, hört mehr zu. Die besten Erkenntnisse kommen aus der Stille.
Tipp der Woche: Legt euer Handy öfter beiseite – echte Begegnungen bringen euch weiter als Nachrichten.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Der Vollmond rührt an euer Herz: Gefühle schwappen hoch, aber das ist nichts Schlechtes. Lasst euch berühren, ohne euch zu verlieren. Ihr habt die Gabe, andere zu verstehen – nutzt sie, aber schützt auch euch selbst.
Tipp der Woche: Ein Spaziergang im Mondlicht klärt mehr als jedes Gespräch.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Ihr wollt leuchten – und das tut ihr auch. Doch Erfolg braucht diese Woche Fingerspitzengefühl. Euer Charisma öffnet Türen, aber Demut hält sie offen. Der Vollmond fordert Balance zwischen Stolz und Sanftmut.
Tipp der Woche: Gebt Anerkennung, wo sie fällig ist. Großzügigkeit vermehrt euer eigenes Licht.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Ihr spürt die Unruhe dieser Woche stärker als andere. Merkur drängt zur Expansion, der Vollmond zur Erdung. Zwischen diesen Polen liegt euer Glück: Ihr dürft träumen, aber bleibt realistisch.
Tipp der Woche: Weniger perfektionieren, mehr ausprobieren – Fehler sind Schritte nach vorn.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ihr balanciert gekonnt zwischen Nähe und Distanz, Pflicht und Vergnügen. Merkur im Schützen weckt Abenteuerlust, doch der Vollmond erinnert euch: Nicht jeder Glanz ist Gold. Prüft genau, wem ihr vertraut.
Tipp der Woche: Folgt eurer Freude – aber mit offenen Augen.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Die Sonne steht in eurem Zeichen, der Vollmond gegenüber – Intensität pur! Ihr erkennt glasklar, was echt ist und was bloß Fassade. Eure Intuition ist euer Kompass. Folgt ihm, selbst wenn der Weg unbequem scheint.
Tipp der Woche: Räumt innerlich auf – was euch Kraft kostet, darf gehen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Merkur wandert zu euch und bringt Glanz in Gedanken, Sprache und Selbstbewusstsein. Doch mit Worten könnt ihr jetzt viel bewirken – im Guten wie im Unbedachten. Sprecht mit Herz, nicht nur mit Witz.
Tipp der Woche: Ein ehrliches Gespräch heilt mehr, als ihr erwartet.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
