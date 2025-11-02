Horoskop der Woche: Stiere sollten alte Gewohnheiten loslassen

Ihr seid sensibel für Schwingungen – der Vollmond bringt Tiefe, Merkur Leichtigkeit. Zwischen Traum und Realität liegt euer Talent, aus Emotionen Kunst zu machen.

Tipp der Woche: Vertraut eurer Intuition – sie weiß den Weg, bevor ihr ihn denkt.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Ab Mittwoch schenkt euch Merkur im Schützen neuen Elan – Ideen fliegen euch zu, ihr seid voller Tatendrang. Doch der Vollmond mahnt, die Energie mit Maß einzusetzen. Wer zu schnell rennt, übersieht leicht, wohin der Weg führt.

Tipp der Woche: Macht einen Plan, bevor ihr losstürmt. Struktur bringt euch weiter als Tempo.