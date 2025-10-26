Horoskop der Woche: Sinne der Jungfrauen sind geschärft

Euer Innovationsgeist inspiriert nicht nur euch selbst, sondern auch euer Umfeld. Nutzt eure kreativen Impulse, um neue Konzepte anzustoßen. Bleibt bei aller Begeisterung realistisch und fokussiert euch auf langfristige, praktikable Lösungen!

Tipp der Woche: Schreibt eure besten Einfälle sofort auf – daraus kann etwas Großes entstehen.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Im Job kann es momentan fordernd werden. Doch euer scharfer Verstand und eure Entscheidungsfreude sind genau jetzt gefragt. Lasst euch nicht durch Kleinigkeiten vom Wesentlichen ablenken. Mit Tatkraft und Ausdauer meistert ihr die Herausforderungen.

Tipp der Woche: Nehmt euch bewusst kleine Ruhephasen – sie halten eure Energie stabil.