Horoskop der Woche: Sinne der Jungfrauen sind geschärft
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter freizeit.at.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Die Sterne stehen sehr günstig für euch. Liebe und Familie stehen nun im Mittelpunkt und schenken Steinböcken Wärme und Ruhe. Anerkennung im Beruf ist dabei ebenfalls wahrscheinlich. Achtet dennoch auf eure Selbstfürsorge und zeigt eure Führungsstärke mit Augenmaß!. Echtheit wirkt überzeugender als Selbstdarstellung und sichert den langfristigen Erfolg.
Tipp der Woche: Kleine Pausen erhöhen eure Leistung – nicht umgekehrt.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Diese Woche fordert Wassermänner, aber bietet auch Entwicklungspotenzial. Wenn Hürden auftauchen sollten, setzt auf eure innere Stärke und Durchhaltevermögen. Vertraut auf euer Können und lasst euch nicht entmutigen. Eure Ausdauer wird sich auszahlen.
Tipp der Woche: Geduld ist diese Woche euer größtes Talent.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Euer Innovationsgeist inspiriert nicht nur euch selbst, sondern auch euer Umfeld. Nutzt eure kreativen Impulse, um neue Konzepte anzustoßen. Bleibt bei aller Begeisterung realistisch und fokussiert euch auf langfristige, praktikable Lösungen!
Tipp der Woche: Schreibt eure besten Einfälle sofort auf – daraus kann etwas Großes entstehen.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Im Job kann es momentan fordernd werden. Doch euer scharfer Verstand und eure Entscheidungsfreude sind genau jetzt gefragt. Lasst euch nicht durch Kleinigkeiten vom Wesentlichen ablenken. Mit Tatkraft und Ausdauer meistert ihr die Herausforderungen.
Tipp der Woche: Nehmt euch bewusst kleine Ruhephasen – sie halten eure Energie stabil.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Eure Gedanken sind klar strukturiert und eure Argumente sind überzeugend. Das verschafft euch Gehör und Anerkennung. Insbesondere bei neuen Projekten oder in Besprechungen könnt ihr mit klugen Beiträgen punkten. Achtet dabei jedoch auf den Tonfall!
Tipp der Woche: Diplomatie macht eure Stärke doppelt wirkungsvoll.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Eure rhetorischen Talente könnten euch diese Woche wertvolle Dienste leisten. Falls sich Konflikte am Arbeitsplatz oder im Privatleben abzeichnen, so habt ihr nun die Fähigkeit, charmant und vermittelnd einzugreifen und faire Lösungen herbeizuführen.
Tipp der Woche: Zuhören bringt euch jetzt weiter als Argumentieren.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
In den kommenden Tagen rückt die Kommunikation besonders in den Fokus des Alltagsgeschehens. Gespräche, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich, können jetzt richtungsweisend sein. Es gelingt euch, durch Wohlwollen und Argumente zu überzeugen.
Tipp der Woche: Worte wirken – setzt sie bewusst ein.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die beruflichen Anforderungen steigen. Lasst euch davon nicht abschrecken, sondern setzt klug Prioritäten. Struktur und Übersicht sind jetzt eure Verbündeten. Achtet darauf, eure Kräfte einzuteilen, um langfristig leistungsfähig zu bleiben!
Tipp der Woche: Nicht alles selbst machen – Delegieren stärkt eure Präsenz.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Eure Sinne sind geschärft und es entgeht euch nichts. Es lohnt sich, euer sprachliches Talent und eure Überzeugungskraft bewusst einzusetzen, um gute Lösungen zu finden, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und gemeinsame Ziele klar herauszuarbeiten.
Tipp der Woche: Vertraut darauf: Euer Gefühl ist diese Woche euer bester Kompass.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ihr seid einfühlsam und eure Begabung, zwischenmenschliche Spannungen frühzeitig zu erkennen, ist in den nächsten Tagen sehr wertvoll. Nutzt euer Fingerspitzengefühl, um Kolleginnen und Kollegen zu motivieren und ein harmonisches Klima zu schaffen.
Tipp der Woche: Ein sanftes Wort hat jetzt große Wirkung.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Argumente sind nun eure Stärke und ein zentrales Werkzeug. Eure Ideen stoßen auf Interesse, besonders wenn ihr diese klar und überzeugend präsentieren. Achtet aber darauf, euer Gegenüber nicht zu überfahren. Ein ausgewogenes Miteinander ist wichtig.
Tipp der Woche: Intensität ist stark – Balance macht sie brillant.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Unerwartete Entwicklungen im beruflichen Umfeld könnten euch fordern. Trotz möglicher Turbulenzen Ruhe bewahren! Setzt auf strategisches Denken, um die Situation für sich zu bewerten. Innere Klarheit hilft, auch unter Druck zielgerichtet zu handeln.
Tipp der Woche: Bleibt flexibel – eure Intuition trifft jetzt gute Entscheidungen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
