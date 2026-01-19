Auszeit im Nils am See: Ein Fine Hotel by KURIER stellt sich vor

Zwischen Schilf, Wasser und weitem Himmel liegt ein Ort, der nichts von seinen Gästen will – außer Zeit. Das Nils am See, ein Adults-only-Boutiquehotel direkt am Neusiedler See, versteht Entschleunigung nicht als Marketingbegriff, sondern als Haltung. Hier wird Ruhe nicht inszeniert, sondern ermöglicht. Kein dichtes Programm, kein ständiger Reizwechsel, sondern Raum für das Wesentliche: ankommen, durchatmen, bleiben. „Mit dem Nils am See haben wir ein exklusives Hideaway in der unter Naturschutz stehenden Kulturlandschaft und UNESCO-Welterbe Fertő am Neusiedler See geschaffen“, sagt Eigentümer Lucas-Max Lammel. „Einen Rückzugsort, der die Leichtigkeit einer Seereise in sich trägt.“

Fine Hotels by KURIER: Ein Prädikat für qualitätsbewusste Reisende Dass dieses Selbstverständnis mehr ist als ein schöner Gedanke, zeigt sich im gesamten Haus. Das Nils am See wird als „Awarded by Partner“ bei den Fine Hotels by KURIER geführt – ein Qualitätsprädikat, das den Anspruch des Hauses unterstreicht, bewussten Urlaub auf hohem Niveau zu ermöglichen. Das Gütesiegel steht für eine klare Linie in der Gastfreundschaft, freundliche und herzliche Mitarbeiter sowie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Genau dieser Qualitätsanspruch prägt das Nils am See vom ersten Moment an: Die Atmosphäre ist entspannt, die Gestaltung modern und warm, der Umgang persönlich. „Einen Ort für Ruhe und Entschleunigung, für Genuss, Naturerlebnisse und kulturelle Entdeckungen“, nennt Lammel das Ziel – und trifft damit genau den Ton dieses Hauses.

Genuss im eigenen Rhythmus: Regionale Küche im Restaurant Ankkuri Diese Haltung setzt sich fort, sobald man Platz nimmt – etwa im Restaurant Ankkuri, dem kulinarischen Herz des Hauses. Auch hier geht es nicht um Effekte, sondern um Rhythmus. Die Küche folgt den Jahreszeiten und verbindet, was die Region prägt: Wald, Wiese und See. Die Gerichte sind klar und kreativ, sie lassen der Landschaft den Vortritt und dem Gast die Zeit. Essen wird nicht zum Programmpunkt, sondern zum Teil des Tagesflusses – genauso wie die langen Gespräche danach.

Wellness mit Weitblick: Pool , Sauna und Ruhe am See Wer sich anschließend nach draußen treiben lässt, landet schnell am beheizten Outdoor-Pool. Ein paar Bahnen schwimmen, dann einfach liegen bleiben, den Himmel beobachten, den Wind spüren. Sauna, Massagen oder Yoga ergänzen dieses Gefühl des sanften Runterfahrens – ohne Verpflichtung, ohne Zeitfenster. Beim Entspannen auf der 360-Grad Rooftop-Terrasse eröffnet sich ein Blick auf den Schilfgürtel, das Weinbaugebiet sowie – natürlich – den Neusiedler See. Das sorgt für Meer-Feeling und eignet sich perfekt für einen Sundowner.

Rückzugsorte mit Stil: Wohnen zwischen Natur und Design Auch die Zimmer und Suiten folgen dieser Linie. Helle Materialien, klare Formen und große Fenster holen die Natur ins Innere und schaffen Räume, die Ruhe ausstrahlen, ohne kühl zu wirken. „In unserem Adults-only-Boutiquehotel kommen Sie zur Ruhe und können ganz bei sich ankommen“, sagt Lammel. Rückzug fühlt sich im Nils am See nicht nach Abgeschiedenheit an, sondern nach Klarheit.

Frühstück ohne Eile: Regional genießen im Nils am See Der Morgen beginnt entsprechend entspannt. Das regionale Genussfrühstück wird nicht zwischen Terminen erledigt, sondern zelebriert. Frisches Brot, Produkte aus der Umgebung, guter Kaffee. Niemand drängt, niemand schaut auf die Uhr. Der Tag darf langsam werden, bevor er überhaupt begonnen hat.

Auf dem Rad rund um den Neusiedler See So sehr das Nils am See ein Rückzugsort ist, so selbstverständlich öffnet es sich auch nach außen. Die Umgebung versteht sich als leise Ergänzung zum Aufenthalt, nicht als Pflichtprogramm. Direkt vom Hotel aus laden gut ausgebaute Radwege dazu ein, den Neusiedler See im eigenen Tempo zu erkunden – vorbei an Schilfgürteln, Weingärten und weiter pannonischer Ebene.

Am Wasser zeigt der See seine spielerische Seite: Stand-up-Paddling, Kajakfahren oder ein spontaner Sprung ins kühle Nass an einem der umliegenden Seebäder lassen sich mühelos in den Tag integrieren. Alles darf, nichts muss. Genau darin liegt der Reiz dieser Region.

Natur erleben im Nationalpark See-Seewinkel Wer die Stille sucht, findet sie im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Spaziergänge durch eine einzigartige Landschaft aus Lacken, Wiesen und Vogelbeobachtungsplätzen machen die besondere Weite dieser UNESCO-Welterbe-Region spürbar. Natur wird hier nicht konsumiert, sondern respektvoll erlebt.

Wein, Kultur und kurze Wege: Ausflüge im Burgenland Genussvolle Abstecher führen zu den umliegenden Weingütern, wo Verkostungen persönlich und ungezwungen stattfinden. Kulturelle Ziele wie Schloss Halbturn oder Aussichtswarten mit Blick über See und Ebene lassen sich spontan einbauen – oder bewusst auslassen. Die Region ist reich an Möglichkeiten, aber angenehm zurückhaltend.

Ruhe mit Qualitätssiegel: Nils am See als Best Practice von Fine Hotels by KURIER Dass im Nils am See alles scheinbar mühelos funktioniert, liegt auch am Adults‑only‑Konzept. Es schafft eine Atmosphäre, in der Stille zur Qualität wird – unterstützt durch eine Serviceleistung, die spürbar auf jeden Gast eingeht. Ein Qualitätsversprechen, das sich im Gütesiegel Fine Hotels by KURIER widerspiegelt. Wer im Nils am See Urlaub macht, sucht das bewusste Erleben. Es ist ein Ort für Menschen, die nicht abhaken, sondern ankommen möchten – und Qualität dort finden, wo Zeit wieder Zeit sein darf und persönliche, aufmerksame Betreuung den Aufenthalt prägt.