Fine Hotels by KURIER: DAS Gütesiegel für die Hotellerie

Bewertungen und Rezensionen gibt es viele. Verlässliche Orientierung kaum. Wer ein Hotel buchen will, steht vor einer Flut an Angeboten, Sternen, Scores und Selbstlob. Genau hier setzt das neue Gütesiegel Fine Hotels by KURIER an. Ab sofort steht das Gütesiegel für Beherbergungsbetriebe im gehobenen Qualitäts- und Komfortsegment, die sich durch herzliche Gastfreundschaft, verlässliche Serviceabläufe und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Es ist Ziel, Häuser sichtbar zu machen, die Gästen ein transparentes und verlässliches Angebot bieten – fernab von leeren Marketingversprechen.

Die Idee hinter „Fine Hotels by KURIER“ Fine Hotels by KURIER steht für geprüfte Qualität und klare Orientierung und bietet damit relevanten Mehrwert sowohl für Hoteliers, Partner als auch für Gäste. Das unabhängige Gütesiegel wurde gemeinsam vom KURIER Medienhaus und der IU Internationalen Hochschule entwickelt – auf wissenschaftlicher Grundlage und mit einem klaren Anspruch: Einordnung statt Bauchgefühl, nachvollziehbare Kriterien statt subjektiver Eindrücke.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Eric Tompkins Herzliche Gastfreundschaft und eine sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis gehören zu den Qualitätsmerkmalen der Gütesiegel-Träger Fine Hotels by KURIER.

Wie können Hoteliers und Gastgeber Mitglied von Fine Hotels by KURIER werden? Die Vergabe des Gütesiegels Fine Hotels by KURIER erfolgt in drei Schritten. Ziel ist eine faire, möglichst objektive und nachvollziehbare Bewertung, die sich an den Erfahrungen der Gäste orientiert. Schritt: Die Bewertung der Gäste Am Anfang steht die Perspektive der Gäste. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine durchschnittliche Bewertung von mindestens 8,0 (sehr gut) auf booking.com. Damit fließen reale Gästerfahrungen als Zugangsvoraussetzung in das Verfahren ein. Nur Hotels, die über längere Zeit hinweg eine hohe Zufriedenheit erreichen, qualifizieren sich für das Gütesiegel. Schritt: Die Selbstauskunft des Hotels Anschließend füllen die Hotels einen standardisierten Fragebogen aus, der von der IU Internationalen Hochschule entwickelt wurde. Abgefragt werden zentrale Qualitätsmerkmale – etwa Serviceleistung, Gästeorientierung und Unternehmenskultur. Ziel ist es, strukturelle Aspekte der Hotelqualität sichtbar zu machen. Schritt: Prüfung durch ein unabhängiges Kuratorium In der letzten Stufe begleitet ein unabhängiges Kuratorium aus Experten der Wissenschaft, Hotellerie und Medien die Vergabe des Gütesiegels. Es überprüft die Einhaltung der Kriterien und begleitet die Weiterentwicklung des Gütesiegels. Dieses dreistufige Verfahren sorgt dafür, dass das Gütesiegel praxisnah, fair und nachvollziehbar ist – und sich als Orientierungshilfe sowohl für Gäste als auch für Hotels versteht.

Mehr als ein Hotel: Sichtbarkeit mit Substanz Für die Hotellerie ist Fine Hotels by KURIER weit mehr als ein Symbol, es ist Teil einer relevanten Sichtbarkeit, die über mehrere Kanäle hergestellt wird: auf kurier.at/finehotels mit redaktioneller Einbettung

mit redaktioneller Einbettung auf der Plattform fine-hotels.at

über Social Media , Newsletter und PR

, Newsletter und PR bei einem jährlichen Event, bei dem Partner von Fine Hotels by KURIER offiziell vorgestellt werden Für Hotelbetriebe liegen die Vorteile des Gütesiegels klar auf der Hand: Es schafft Reichweite, stärkt das Vertrauen der Gäste, steigert die Nachfrage und unterstützt eine klare Positionierung am Markt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © iStock Attraktivität als Arbeitgeber, Orientierung und Qualität - all das vereint Fine Hotels by KURIER und schafft einen Mehrwert für Mitarbeiter und Hotellerie gleichermaßen.