Worauf man beim Reisen mit Medikamenten achten sollte

Viele Menschen nehmen beim Reisen

in den Urlaub ihre Medikamente mit.

Dabei sollte man einiges beachten.

Die Reise mit Medikamenten

Während der Reise sollte man die Medikamente

am besten in der Handtasche aufbewahren.

Das gilt besonders fürs Reisen in einem Flugzeug.

Koffer gehen leicht verloren oder kommen später an.

Deswegen sind Medikamente in der Handtasche sicherer.

Ärztliche Bestätigung

Für starke Medikamente, wie zum Beispiel

bestimmte Schmerzmittel, braucht man

außerdem eine ärztliche Bestätigung.

Vor der Reise sollte man sich deswegen über

die Regeln vom Urlaubsort informieren.

Was man im Notfall tun kann

Man sollte die Wirkstoffe vom

Medikament aufschreiben, falls es einen Notfall gibt.

Dadurch kann man das Medikament

auch im Ausland bekommen.

Manche Medikamente haben im Ausland

nämlich einen anderen Namen.