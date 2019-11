Fernreisen im Winter: Was gehört in meine Reiseapotheke?

Tipps für die Reise mit Arzneimitteln

1. Arzneimittel sollten immer in der Originalverpackung mit Gebrauchsinformation transportiert werden. Notieren Sie sich zusätzlich den Wirkstoffnamen Ihrer wichtigen Medikamente, damit können Sie in Notfällen im Ausland leichter Ersatz beschaffen (die Handelsnamen sind oft unterschiedlich, die Bezeichnung des Wirkstoffs ist in allen Ländern dieselbe).

2. Bei der An- und Rückreise sollten die wichtigsten Medikamente im Handgepäck verstaut werden. Das gilt vor allem bei Flugreisen. Zum einen kann es im Laderaum eines Flugzeuges zu starken Temperaturschwankungen kommen. Zum anderen gehen Koffer immer wieder verloren oder treffen verspätet ein.

3. Achtung: An Bord eines Flugzeuges dürfen im Handgepäck nur Flüssigkeiten in einem Behältnis mit maximal 100 Milliliter mitgenommen werden. Medikamente, die während des Fluges benötigt werden, sind von dieser Beschränkung ausgenommen. Sie müssen jedoch bei der Sicherheitskontrolle vorgelegt werden. Um Probleme zu vermeiden, nehmen Sie ein ärztliches Attest mit – am besten in deutscher und englischer Sprache.

4. Ein ärztliches Attest wird bei Reisen ins Ausland auch für einige rezeptpflichtige Medikamente, wie etwa starke Schmerzmittel, die unter das Suchtmittelgesetz fallen, oder Medikamente zum Spritzen benötigt. Außerhalb der EU gelten für die Einfuhr von Medikamenten oft unterschiedliche Bestimmungen. Erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die spezifischen Regelungen Ihres Urlaubslandes. Information und Formulare zum Download finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: [https://bit.ly/2WHao0Y] (https://bit.ly/2WHao0Y)

5. Medikamente sollten generell nie unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Hohe Temperaturen können die Struktur der Inhaltsstoffe in Arzneimitteln verändern und damit die Wirksamkeit beeinträchtigen. Beachten Sie zudem spezielle Lagerungsbedingungen in der Gebrauchsinformation des Medikaments.

Sind Medikamente als „lichtempfindlich“ gekennzeichnet, so sollte das Produkt unbedingt im Original-Überkarton aufbewahrt werden. „Kühl lagern“ bedeutet meist, dass das Arzneimittel im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius aufbewahrt werden sollte. Bei einigen Arzneimitteln gibt der Hersteller ein zulässiges Zeitfenster an, wie lange und wie oft die Kühlkette unterbrochen werden darf und dennoch die einwandfreie Qualität und Wirksamkeit gesichert bleibt. Fehlen Angaben zu Unterbrechungen der Kühlkette, muss eine Lagerung bei 2 bis 8 Grad Celsius ohne Unterbrechung aufrechterhalten werden. Kontrollieren Sie daher unbedingt auch auf Reisen die Temperatur!

6. Besorgen Sie Medikamente immer nur in offiziellen Apotheken, um kein Risiko hinsichtlich Fälschungen einzugehen.

7. Für die Entsorgung abgelaufener Medikamente gilt auch im Urlaubsland: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste wieder mit nach Hause nehmen und am besten über die Apotheke entsorgen.