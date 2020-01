Wo kranke Kinder kurz ihre Sorgen vergessen können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 2011 wurde der Erlebnishof Kumplgut

in Oberösterreich gegründet.

Am Erlebnishof Kumplgut können kranke Kinder und

ihre Familien Urlaub machen.

Sie sollen dort ihre Sorgen für kurze Zeit vergessen.

Am Erlebnishof Kumplgut dürfen schwer kranke Kinder

zwischen 0 und 14 Jahren und ihre Familien

Urlaub machen.

Die Familien dürfen 2 Wochen im Jahr Urlaub

am Kumplgut machen.

Man kann entweder 2 Wochen in Folge Urlaub machen

oder die Urlaubstage auf das Jahr verteilen.

Auf dem Erlebnishof gibt es 21 Betten.

Es gibt verschiedene Aktivitäten,

die die Kinder von ihrer Krankheit ablenken sollen.

Zum Beispiel gibt es dort Therapie-Tiere, ein riesiges

Frei-Gelände, ein Spielzimmer und einen Kinosaal.

Beim Erlebnishof Kumplgut wird wie im Hotel gebucht.

Wenn kein Platz frei ist, wird ein Ersatz-Termin gesucht.