Eine unbeschwerte Auszeit von schwerer Krankheit

Alles begann mit einem persönlichen Schicksal: Als der ehemalige Profi-Fußballer Jürgen Müller an Krebs erkrankte, verbrachte er viel Zeit in Krankenhäusern. Dort kam er regelmäßig in Kontakt mit Kindern, die auch, gemeinsam mit ihren Familien, gegen die Krankheit kämpften. Daraus entstand die Idee, einen Erlebnishof ins Leben zu rufen, in dem schwer kranke Kinder mitsamt ihren Familien kostenlos urlauben und sich von den Strapazen erholen können.