Wien: Wie man an Einkaufs-Samstagen im Verkehr zurechtkommt

An den Samstagen vor Weihnachten gehen viele

Menschen einkaufen.

Hier wird erklärt, welche Störungen es im Verkehr gibt

und wie man trotzdem vorankommt.

Der neue Radweg am Naschmarkt wird schon am

29. November fertig sein.

Die Umbau-Arbeiten am Wiental-Radweg werden

pünktlich zum Einkaufs-Wochenende fertig.

Dadurch sind wieder beide Fahrspuren befahrbar.

Jedoch gibt es 70 Parkplätze weniger.

Der ÖAMTC rät davon ab, an Einkaufs-Samstagen

mit dem Auto in den 6. Bezirk zu fahren.

Außerdem sollte man auch nicht in die Innenstadt mit

dem Auto fahren.

Dort ist es nämlich sehr schwierig,

einen Parkplatz zu finden.

Wer dort in 2. Fahr-Spur stehen bleibt,

kann leicht eine Strafe bekommen.

Zwischen 9 und 19 Uhr ist die Mariahilfer Straße für

Autos, Fahrräder und Elektro-Roller gesperrt.

Daher kann man dort nur zu Fuß gehen.

Man kann aber stattdessen die Stumpergasse und die

Kaiserstraße benutzen.

Die Rotenturmstraße bleibt weiterhin befahrbar.

Änderungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln

Es gibt Änderungen bei der Buslinie 13A

an Einkaufs-Samstagen.

Der Bus 13A fährt dann zwischen dem Hauptbahnhof und

der U3-Station Neubaugasse.

Außerdem fährt er auch zwischen den Haltestellen Alser

Straße/Skodagasse und Neubaugasse/Westbahnstraße.

Die Stadt-Busse 1A, 2A und 3A fahren nicht an den

Einkaufs-Samstagen.

Die U-Bahnen und viele Straßenbahnen fahren öfter

als sonst.