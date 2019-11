Wien: Manche Schnellbahnen werden auch in der Nacht fahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 15. Dezember kann man in Wien und Umgebung

mit einigen Schnellbahnen in der Nacht fahren.

Die Nacht-Schnellbahnen fahren aber nur

in der Nacht vor Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen.

Die Schnellbahn von Floridsdorf nach Mödling

in Niederösterreich wird in der Nacht alle 30 Minuten fahren.

Das gilt auch für die Schnellbahn-Linie S45.

Die Schnellbahn-Linie S45 fährt von

Wien Handelskai nach Hütteldorf.

Bei manchen Schnellbahnen ändert sich auch tagsüber etwas.

Die Schnellbahn-Linie S80 wird tagsüber

von Hütteldorf nach Aspern Nord alle 30 Minuten fahren.

Die Schnellbahn von Meidling nach Floridsdorf

wird in Zukunft sogar alle 3 Minuten fahren.

Die Flughafen-Schnellbahn S7 wird ab 15. Dezember

bereits um 4:06 Uhr von Floridsdorf wegfahren.

Es gab bereits einen Versuch mit Nacht-Schnellbahnen.

Zwischen den Jahren 2007 und 2009 ist eine Schnellbahn

in der Nacht zwischen Floridsdorf und Meidling gefahren.

Das Projekt ist schließlich von der ÖBB eingestellt worden.

Grund dafür war, dass es zu wenig Interesse

an der Fortsetzung von dem Projekt gab.