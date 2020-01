Wien: In einigen U-Bahn-Haltestellen wird es längere Zeit keine Aufzüge geben

Link zum Original-KURIER-Artikel



Einige von den Aufzügen in den

Wiener U-Bahn-Haltestellen

müssen erneuert werden.

Sie sind nämlich schon sehr alt.



Am 7. Jänner beginnen Bauarbeiten

in der U-Bahn-Haltestelle Karlsplatz.

Der Aufzug, der von der U4 zum Ausgang

Resselpark fährt, wird erneuert.

Deshalb ist dieser Aufzug ab dem 7. Jänner gesperrt.

Das heißt, die U4 ist dort während der Bauarbeiten

nicht barrierefrei erreichbar.

Barrierefrei heißt, ohne Hindernis.

Die Wiener Linien empfehlen Menschen im Rollstuhl

oder Menschen mit Kinderwagen,

am Schwedenplatz in die U1 umzusteigen

und damit zum Karlsplatz zu fahren.



Ab dem 20. Jänner wird der Aufzug

in der U1-Haltestelle Kagran erneuert.

Menschen die Stiegen vermeiden müssen,

sollten schon am Kagraner Platz aussteigen

und mit dem Bus 22A, weiter bis Kagran fahren.

Das empfehlen die Wiener Linien.



Ab dem 24. Februar wird dann der Aufzug erneuert,

der in der Haltestelle Schwedenplatz zur U4 fährt.

Ab dann ist der Aufzug außer Betrieb.

Ausweichen kann man, indem man

am Karlsplatz in die U1 umsteigt.

Es dauert ungefähr 8 Wochen ab Beginn der Bauarbeiten,

bis die Aufzüge wieder funktionieren.



Im Jahr 2020 werden noch weitere Aufzüge repariert.

Davon werden folgende U1-Haltestellen betroffen sein:

Schwedenplatz, Kaisermühlen, Alte Donau.

Bei der U4 Haltestelle Pilgramgasse

wird es für längere Zeit keinen Aufzug geben.

Der Aufzug wird erst im Jahr 2027 wieder fahren.