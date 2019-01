Wien: Diese 4 Bauprojekte kommen 2019

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nach jahrelangen Gesprächen ist jetzt sicher,

dass die „Danube Flats“ gebaut werden.

Im April beginnen die Bauarbeiten.

Danube Flats ist Englisch

und bedeutet Donau-Wohnungen.

Der 160 Meter hohe Wohn-Turm

in der Donaustadt wird 49 Stockwerke haben.

Damit wird er der höchste Wohn-Turm Österreichs

und der dritthöchste in Europa sein.

Die Danube-Flats-Baustelle

wird 2019 nicht die einzige sein.

Hier sind Informationen zu den 4

weiteren Bauprojekten in dieser Gegend.

Danube Flats

Der Wohnturm wird am Standort

vom früheren Cineplexx-Kino

bei der Reichsbrücke entstehen.

In den vergangenen Wochen wurde schon

mit dem Abriss vom Kino begonnen.

Im Jahr 2023 soll der Wohnturm fertig sein.

Es werden 600 Wohnungen

in den Wohnturm gebaut.

Bis zu 45 Wohnungen

werden Sozialwohnungen sein,

der Rest wird verkauft.

Sozialwohnungen werden zum Teil

mit Geld vom Staat gebaut

und haben dadurch günstigere Mieten.

Sie sind für Mieter mit wenig Geld.

Es sind auch 120 bis 150 Wohnungen

für Langzeit-Hotelgäste geplant.

In diesen Wohnungen werden

verschiedene Leistungen wie Wäscherei

und Essenbestellungen angeboten.

Es sind auch ein Kindergarten,

ein Ärztezentrum, Geschäfte

und ein Fitnesscenter geplant.

Neben dem Turm entsteht noch ein zweites

Gebäude, mit 9 Stockwerken und 130 Wohnungen.

DC Tower 2

Gegenüber von der Reichsbrücke

entstehen 2 weitere DC-Tower.

Im DC Tower 2 wird es 470 Wohnungen,

Büros, Geschäfte und Lokale geben.

Der Bau wird ungefähr 4 Jahre dauern.

Der DC-Tower 2 wird 175 Metern hoch sein.

Damit ist er kleiner als der DC Tower 1.

Der DC Tower 1 ist mit 250 Metern

Österreichs höchstes Haus.

DC Tower 3

Der DC Tower 3 wird früher

als der 2. Turm fertig sein.

Er wird der kleinste DC Tower.

Die Arbeiten haben bereits

im Oktober 2018 begonnen.

In den rund 100 Meter hohen Turm

soll ein Studentenheim gebaut werden.

Dafür sind 832 Zimmer geplant.

Austria Center

Das Austria Center Vienna

bekommt einen neuen Vorplatz.

Dort sollen in Zukunft Menschen

ihre Mittagspausen oder Freizeit verbringen können.

Momentan hat das Konferenzzentrum

ein gelbes Vordach.

Bis zum Jahr 2020 wird das Vordach

durch eine gitterförmige,weiße Überdachung

namens „Donausegel“ ersetzt werden.

Das Besondere: Bei Bedarf kann der Vorplatz

geschlossen werden und als

Veranstaltungs-Raum genutzt werden.