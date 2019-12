Wie man Vögel dabei hilft, gut durch den Winter zu kommen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Hier können sich Tierfreunde informieren,

wie sie Vögeln im Winter helfen können.



Ein natürlicher Lebensraum

Vögel leben gerne an Orten,

wo sie genug Futter finden.

Am liebsten haben sie Sträucher mit Beeren,

Obst und Samen.

Sie essen aber auch gerne Insekten.

Im Winter finden Vögel im Laub

oder auf Misthaufen Insekten als Nahrung.



Fettes Futter

Selbstgemachte Futter-Knödel

können Vögel satt machen.

Im Internet gibt es viele Rezepte

für selbstgemachte Futter-Knödel.

In den Futter-Knödeln ist immer viel Fett.

Das hilft den Vögeln im Winter.

Auch Haferflocken, Rosinen und Samen,

sind gut für die Vögel.

Man muss aber genau darauf achten,

welche Samen man für die Vögel kauft.

Oft werden Samen aus dem Ausland

nach Österreich gebracht.

Die langen Transporte

sind schlecht für die Umwelt.



Wenn, dann durchgehend füttern

Wenn man Vögel füttert, sollte man sie entweder

den ganzen Winter füttern,

oder man füttert sie gar nicht.