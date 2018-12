Wie man sich Dinge besser merkt und sein Gehirn trainiert

Link zum Original -KURIER-Artikel



Vom 14.12. bis zum 16.12.2018 findet in Wien

die Gedächtnis-Weltmeisterschaft statt.

Luise Maria Sommer ist eine

Gedächtnis-Weltmeisterin aus Österreich.

Luise Maria Sommer weiß,

wie man sich Sachen leichter merken kann.



Hier sind ihre Tipps:

Sachen merken

Um sich Dinge besser zu merken,

kann man sich bestimmte Körperstellen vorstellen,

die man dann mit bestimmten Begriffen verbindet.

Man kann sich dafür „Eselsbrücken“ machen.

Eine Eselsbrücke ist eine Gedächtnis-Hilfe,

die es einem erleichtern soll, sich Dinge zu merken.

Man teilt seinen Körper

in verschiedene Bereiche ein.

Zum Beispiel in Zehen, Knie und Oberschenkel.

Möchte ich ohne Einkaufsliste einkaufen gehen

und darf die Eier nicht vergessen,

so kann ich mir vorstellen, wie ich ohne Schuhe

auf rohe Eier steige.

Wenn man dann im Supermarkt

auf seine Füße schaut, denkt man an die Eier.

Je besser man sich das vorstellt,

umso besser kann man es sich merken.



Termine im Kopf haben

Man kann sich einen Tag pro Monat

mit dem Datum und den Wochentag merken.

Die anderen Tage kann man sich

dann leicht ausrechnen.

So weiß man immer, welcher Wochentag

an welchem Datum ist.



Länder und Hauptstädte merken

Auch dabei können Eselsbrücken helfen.

Wenn man sich die Eselsbrücke bildlich vorstellt,

fällt einem das merken leichter.

Ein Beispiel könnte sein:

Die Bewohner von der Schweiz

mögen Bernstein gerne.

Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz.

Das Buch von Luise Maria Sommer

mit den Merktipps gibt es zu kaufen:

„Dein Gedächtnis kann mehr.

Kreative Merktipps für den digitalen Alltag“

von Luise Maria Sommer,

Verlag Fischer & Gann, € 20,10