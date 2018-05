Wenn bürgerliche Personen in Königs-Häuser einheiraten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Begriff „Adel“ bezeichnet

eine bestimmte Gruppe von Menschen,

die früher auch Herrscher waren

und in großen Häusern mit viel Land gewohnt haben.

Adel kommt von dem Wort Edel.

Adelig ist man nur dann,

wenn auch die Eltern adelig sind.

Früher besaß ein Adeliger

nicht einfach nur Häuser oder Land,

sondern er war auch der Landesherr.

Das heißt, er durfte bestimmen,

so wie heute ein hoher Politiker.

Die Menschen dachten früher,

dass das Blut von adeligen blau ist,

und nicht rot, so wie das Blut der bürgerlichen.

Es hieß, dass „blaublüter“, wie sie genannt wurden,

nur andere blaublüter heiraten dürfen.

Bürgerliche Personen sind Menschen

die aus dem Volk kommen.

Der deutsche Experte Guido Knopp,

findet es gut, wenn bürgerliche Personen

in Adelsfamilien einheiraten.

Ein Experte ist jemand, der sich in einem

bestimmten Bereich sehr gut auskennt.

Guido Knopp erzählt,

dass Prinz Harald von Norwegen

eine geheime Liebe mit Sonja,

einer bürgerlichen Frau, hatte.

Die Liebe blieb 9 Jahre geheim,

bis Prinz Harald seinem Vater,

König Olaf von Norwegen, ein Ultimatum stellte.

Ein Ultimatum stellen heißt, es wird verlangt,

dass jemand etwas in einer bestimmten Zeit tut.

Wenn er es in dieser Zeit nicht tut, gibt es schlimme Folgen.

Das Ultimatum war, entweder darf er Sonja heiraten,

oder er bleibt für immer Single und kinderlos.



König Olaf von Norwegen glaubte,

dass es das Ende der Monarchie wäre,

wenn ein Prinz eine bürgerliche Frau heiraten würde.

Monarchie ist griechisch und heißt auf Deutsch

„Alleinherrscher“ und ist eine Herrschaftsform.

Er hat Prinz Harald trotzdem erlaubt, Sonja zu heiraten.

Am 29. August 1968 heirateten die beiden.

Diesen August sind Prinz Harald

und Sonja 50 Jahre miteinander verheiratet.

In der Monarchie ist ein König oder

eine Königin das Staatsoberhaupt.

Das Staatsoberhaupt ist an der Spitze der Regierung.

Durch die Hochzeit von Prinz Harald

und Sonja in Norwegen,

gab es in den Königs-Häusern von Europa große Veränderungen.

Es war von da an nicht mehr undenkbar,

dass Prinzen bürgerliche Frauen heiraten.

Diese Veränderung wird „Sonja-Revolution“ genannt.

Eine Revolution ist eine große Veränderung

die in kurzer Zeit passiert.

Eine Revolution kann entweder

friedlich oder gewalttätig passieren.



Im Jahr 1960 heiratete Prinzessin Margaret

den Fotograf Antony Armstrong Jones.

Er war der erste bürgerliche Mann,

der ins Königshaus Windsor einheiraten durfte.

Mountbatten-Windsor ist der Nachname

von den Kindern von Königin Elisabeth II.

Heute ist es ganz normal und in Ordnung.

wenn ein Prinz eine bürgerliche Frau heiratete,

Auch Prinz Harry von Großbritannien wird am Samstag,

„JA“ zu einer Bürgerlichen Frau sagen.

Das passiert 80 Jahre nachdem sein Verwandter Edward

für seine Hochzeit mit einer Bürgerlichen Frau,

auf den Thron verzichten musste.