Welt-Hundetag: Hunde sind für viele Menschen wichtig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. Oktober ist Welt-Hundetag.

Der Welthundetag soll daran erinnern, wie wichtig Hunde

im Alltag vieler Menschen sind.

Hunde helfen Menschen in unterschiedlichen Bereichen.



Assistenz-Hunde



Assistenz-Hunde unterstützen ihren Besitzer.

Zum Beispiel begleiten sie ihren blinden Besitzer.

Diese Hunde helfen auch Besitzern, die im Rollstuhl sitzen,

beim Tür öffnen und beim Anziehen.

Es gibt auch Hunde, die vor einem epileptischen Anfall

oder vor einer Unterzuckerung warnen können.

Bei einer Unterzuckerung ist zu wenig Zucker im Blut.

Bei einem epileptischen Anfall stürzt man

und der ganze Körper krampft und zuckt.

Manche Hunde können sogar

gefährliche Krankheiten erkennen.



Hunde unterstützen Einsatzkräfte



Hunde arbeiten mit der Polizei, Feuerwehr

und der Rettung zusammen und

unterstützen sie bei Hilfs-Einsätzen.

Bei Verfolgungen finden Hunde

Geld oder Drogen, indem sie riechen.

Speziell ausgebildete Hunde erkennen am Boden,

wo Täter bei der Flucht vorbeigekommen sind.

Diese Hunde nehmen über die Kleidung,

oder durch Haar oder Blut den Geruch

von vermissten Personen auf und können diese finden.



Weniger Schaden an Bäumen



Was viele nicht wissen ist, dass Hunde sogar

Borkenkäfer aufspüren können.

Borkenkäfer beschädigen Bäume.