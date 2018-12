„Weihnachtswunder“ für Familie mit seltener Krankheit gesucht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Verein „Herzenserfinder“ bittet um Geldspenden

für eine Familie.

Wegen einer Krankheit mussten Mutter und Tochter

ihre Wohnung aufgeben und bei den Großeltern einziehen.

Um das Haus umzubauen, werden Spenden gesammelt.

Die 38-jährige Mutter Christine C. leidet an nicht heilbaren

Autoimmun-Erkrankungen.

Nach vielen falschen Diagnosen von Ärzten wurden bei ihr nun

die Autoimmun-Erkrankungen „Morbus Bechterew“ und

„Psioriasis Arthritis“ festgestellt.

Bei einer Autoimmun-Erkrankung ist das Immunsystem vom

Körper gestört und greift die eigenen Organe an.

Das Immunsystem schützt den Körper vor Krankheiten.

Christine C. leidet ständig an Entzündungen in den Gelenken

und der Wirbelsäule.

Verschiedene Organe werden von den Erkrankungen

auch belastet.

Es fällt ihr schwer, zu schlafen, weil die Schmerzen durch

die Erkrankungen sehr stark sind.

Durch Medikamente werden die Entzündungen verlangsamt

und sind dadurch nicht mehr so stark.

Das Immunsystem wird aber durch die Medikamente gestört,

was dazu führt, dass sie öfter krank wird.

Christine C. musste wegen gesundheitlichen Problemen

Anfang 2018 mit ihrer Arbeit aufhören.

Vor 2 Jahren ist auch ihre jetzt 11-jährige Tochter erkrankt.

Die Tochter leidet an denselben Autoimmun-Erkrankungen,

wie ihre Mutter.

Sie kann wegen den Erkrankungen nicht mehr oft zur Schule

gehen und lernt deswegen Zuhause.

Therapien, die bei den Erkrankungen helfen, bezahlen sie selbst.

Christine C. ist aber auf einige der wichtigen Medikamente schwer

allergisch und kann daher nur normale Schmerzmittel nehmen.

Weil Christine C. nicht arbeiten gehen kann und die

Therapie sehr viel kostet, haben sie und ihre Tochter vor

kurzem ihre Wohnung verloren.

Jetzt leben sie bei den Großeltern, die aber auch nicht

mehr ganz gesund sind.

Das zweistöckige Wohnhaus der Großeltern ist außerdem

absolut nicht barrierefrei.

Barrierefrei bdeutet, dass auch Menschen im Rollstuhl

ohne Hindernisse überall hinkommen.

Deswegen macht sich die Familie wegen ihrer Zukunft sorgen.

Damit ein sicheres und selbständiges Leben für die

Familie möglich ist, muss das Haus umgebaut werden.

Der Verein „Herzenserfinder“ hofft, dass sie durch die Spenden

und die Unterstützung von Baufirmen der Familie eine bessere

Zukunft ermöglichen können.

Das Spenden-Konto vom Verein „Herzenserfinder“ für

die Familie: IBAN AT29 2011 1828 6569 4500