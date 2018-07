Was darf man ins Flugzeug mitnehmen?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt strenge Regeln dafür, welche Dinge man ins Flugzeug

mitnehmen darf.

Hier werden die 6 wichtigsten Fragen und Antworten

zu dem Thema beantwortet.

Wie schwer darf das Handgepäck sein?

Vor der Abreise sollte man sich bei der Fluglinie informieren.

Es gibt unterschiedliche Regeln, wie groß und wie schwer

das Gepäck sein darf.

Bei der Fluglinie „ Austrian Airlines" darf das Handgepäck

zum Beispiel 55 x 40 x 23 Zentimeter groß sein.

Und das Gepäck darf 8 Kilogramm schwer sein.

Wenn das Handgepäck zu schwer ist, muss man dafür bezahlen.

Wie viel Flüssigkeit darf man ins Flugzeug mitnehmen?

Wasser muss man in kleine Flaschen füllen.

Die kleinen Flaschen muss man in einen verschließbaren

Plastiksack hineingeben.

Man muss auch Lebensmittel, wie zum Beispiel Marmelade

oder Streichwurst in den Plastiksack geben.

Nahrung für Babys darf man ins Flugzeug mitnehmen,

wenn die Babys unter 3 Jahre alt sind.

Sind Zigaretten und E-Zigaretten im Flugzeug erlaubt?

Ins Flugzeug darf man nur elektrische Zigaretten mitnehmen.

Die Abkürzung von elektronischer Zigarette ist E-Zigarette.

Streichhölzer oder Feuerzeuge mit Gas darf man nicht ins

das Gepäck geben.

Feuerzeuge muss man zum Beispiel in die Hosentasche geben.

Feuerzeuge mit Benzin sind verboten.

Was muss man bei elektronischen Geräte beachten?

In den USA müssen Reisende ihre Laptops und ihre Smartphones

am Flughafen einschalten und wieder ausschalten können.

Ein Laptop ist ein kleiner, tragbarer Computer.

Smartphones sind moderne Handys.

Laptops und Smartphones dürfen nur mit einem aufgeladenen Akku

ins Flugzeug mitgenommen werden.

Geräte mit Akkus müssen ins Handgepäck gegeben werden.

Darf man Auto-Kindersitze ins Flugzeug mitnehmen?

Die meisten Fluglinien erlauben den Reisenden, dass sie für Kleinkinder

Auto-Kindersitze mitnehmen und auch verwenden dürfen.

Wichtig ist, dass der Kindersitz aufrecht und nach vorne

gerichtet ist.

Darf man Haustiere ins Flugzeug mitnehmen?

Bei vielen Fluglinien darf man nur kleine Hunde und Katzen

in die Flugzeug-Kabine mitnehmen.

Das Haustier muss man vorher anmelden.

Man braucht auch eine passende Transport-Box für das Tier.

Vor dem Flug sollte man sich bei der Fluglinie über den

Transport von Tieren im Flugzeug informieren.

Nähere Informationen für Reisende gibt es

unter der folgenden Internetseite:

www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/