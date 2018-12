Was als „schön“ gilt, verändert sich immer wieder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die perfekte Schönheit, ist ein Thema für sich.

Was ein Mensch als schön empfindet,

hängt von seiner eigenen Wahrnehmung ab.

Es hängt aber auch davon ab,

was allgemein als Schönheits-Ideal gilt.

Ein Schönheits-Ideal ist eine aktuelle Vorstellung

von Schönheit, innerhalb einer Kultur.

Aktuell deshalb, weil sich das Schönheits-Ideal

mit der Zeit immer wieder verändert.

Cassey Ho hat mit einem Fotobearbeitungs-Programm

ihren Körper auf verschiedene Arten verändert.

Sie hat ihren Körper auf den Fotos

nach 6 verschiedenen Schönheits-Idealen verändert.

Damit will sie zeigen, dass es ein Unsinn ist,

jedem Schönheits-Ideal nachzulaufen.

Eine ständige Veränderung

Seit 2010 gelten ein großer Po, ein sonst schlanker Körper

und dazu große Lippen, als die Perfekte Schönheit bei Frauen.

Das ist eine große Veränderung zu dem,

was noch in den 90er Jahren als schön gegolten hat.

Damals gab es den " Heroin Chic".

Dieser Trend brachte Frauen dazu, möglichst wenig zu essen.

Es war nämlich so, dass es als schön galt,

wenn man die Knochen, einer Frau sehen konnte.

In den 50er Jahren war das noch ganz anders.

Die Frauen wollten aussehen wie Marilyn Monroe.

Sie gingen dabei so weit, dass sie

Medikamente genommen haben, um zuzunehmen.

Damals war es nämlich das Schönheits-Ideal der Frau,

etwas füllig zu sein.

Warum behandeln manche Menschen ihren Körper wie Mode?

Das fragt Cassey Ho, im geschriebenen Text,

unter ihrem veröffentlichten Bild.

Cassey Ho sagt, dass Menschen aufhören sollen,

ihren Körper wie Kleidung zu verändern.

Man soll nicht der perfekten Schönheit nachlaufen,

sondern sich selbst so lieben wie man ist.

Cassey Ho sagt:

„Liebt euren Körper, weil es EUER perfekter Körper ist".

Das Instagram-Profil von Cassey Ho: https://www.instagram.com/blogilates/