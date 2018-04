Warum Österreicher Facebook verlassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seitdem bekannt wurde, dass Facebook die Daten

von mehreren Millionen Kunden nicht richtig geschützt hat,

haben viele Menschen Facebook verlassen.

Wie viele Menschen in Österreich sich deswegen wirklich

dazu entschlossen haben, Facebook zu verlassen,

ist nicht bekannt.

Hier einige Beispiele von Österreichern,

die Facebook verlassen haben oder verlassen werden.

Sophie Geiblinger verlässt Facebook,

weil es für sie nicht mehr interessant ist.

Geiblinger war 10 Jahre lang Mitglied bei Facebook

und wird die Internet-Seite am 24. April verlassen.

Sie betreut am 24. April eine Veranstaltung

auf Facebook und kann sich deswegen erst danach abmelden.

Geiblinger sagt, dass ihr Bewusst wurde, wie viel Zeit

Facebook ihr nimmt, ohne ihr etwas zurückzugeben.

Sie hat aber keine Angst davor, dass Facebook

ihre Daten missbraucht.

Katharina Lattermann wird in Zukunft auch weniger Zeit

auf der Internet-Seite Facebook verbringen.

Sie sagt, dass sie schon immer einen Monat im Jahr

auf Facebook verzichtet hat.

Jetzt hat sie bemerkt, dass es immer schwieriger wird,

Facebook nicht zu benutzen.

Sie schaut schon vor dem ersten Tee nach,

was es neues auf Facebook gibt.

Lattermann vergleicht die Abhängigkeit von Facebook

mit der Abhängigkeit von Zigaretten oder Alkohol.

Und sie möchte nicht,

dass sie von etwas so kontrolliert wird.

Bei ihrer Arbeit ist Facebook wichtig, weil viele ihrer

Facebook-Freunde sich für die Konzerte interessieren,

die ihr Arbeitgeber organisiert.

Katharina Lattermann macht beruflich Werbung

für einen Konzert-Veranstalter.

Die Datensicherheit bei Facebook ist für Lattermann

nicht der Grund, wieso sie in Zukunft weniger

auf der Seite unterwegs sein möchte.

Sie sagt, Facebook ist immer uninteressanter geworden.

Früher hielt man Kontakt zu seinen Freunden

auf Facebook und konnte sich gleichzeitig informieren.

Aber in den letzten Jahren gab es immer mehr Werbung

und Veranstaltungen auf Facebook.

Clemens Raitmayr hat mit Facebook aufgehört,

seit seine Eltern Facebook auch nutzen.

Seitdem verwendet er die Internet-Seiten „ WhatsApp“,

„Instagram“ und „Snapchat“.

Er sagt, dass es dort weniger Werbung gibt.

Der Gründer von der Internet-Seite „viermalvier.at“,

Karim-Patrick Bannour sagt auch, dass sich Jugendliche

jetzt lieber auf Youtube und WhatsApp versammeln.

Bannour hilft Firmen dabei, ihre Kunden

auf Facebook besser zu erreichen.

Er sagt auch, dass sich Internet-Nutzer heutzutage

weniger öffentlich präsentieren wollen.

Stattdessen treffen sich viele Menschen lieber in

Gruppen-Unterhaltungen auf WhatsApp.