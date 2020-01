Warnung vor gefälschten „Amazon“ E-Mails

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kunden vom Unternehmen „ Amazon“

sollten in Zukunft sehr vorsichtig sein,

wenn sie E-Mails bekommen.

Amazon ist ein Internet-Kaufhaus

mit einer großen Auswahl an Produkten.

Man kann sich Waren über die Internetseite

von Amazon bestellen und nach Hause

liefern lassen.

Momentan versenden Betrüger

E-Mails an Amazon-Kunden.

Dabei verwenden sie auch den Absender „ Amazon“.



Die Amazon-Kunden werden

über eine E-Mail informiert,

dass ihr Benutzerkonto gehackt wurde.

Das heißt, dass ein Betrüger ihr

Amazon-Passwort gestohlen hat.

Im E-Mail steht, dass Waren über das

Benutzerkonto vom Kunden bestellt wurden.

Die Kunden werden aufgefordert,

diese Bestellung abzubrechen.

Dafür müssen sie sich aber einloggen

und ihre Kreditkartendaten eingeben.

Dieser E-Mail sollte man auf keinen Fall vertrauen.

Die E-Mail ist nämlich nicht vom Unternehmen selbst,

sondern von Betrügern.

Wenn man sich einloggt

und seine Kreditkartendaten angibt, nutzen die Betrüger

diese Daten, um übers Internet Dinge zu kaufen.

Man kann erkennen,

ob die E-Mail wirklich von Amazon kommt,

indem man die E-Mail-Adresse überprüft.

Wenn in der E-Mail-Adresse zwar Amazon steht,

das Ende aber „@jljd28.com“ lautet,

dann ist die E-Mail von Betrügern.

Man sollte auf keinen Fall Dateien öffnen,

die in so einer E-Mail mitgeschickt werden.