Vor 30 Jahren wurden die UNO-Kinderrechte beschlossen

Seit dem 20. November 1989, gibt es

die „UNO-Kinderrechtskonvention“.

Die UNO ist eine weltweite Organisation.

Fast alle Länder der Welt sind Mitglieder der UNO.

Die UNO versucht, Lösungen für Probleme

in der Welt zu finden.

Die „UNO-Kinderrechtskonvention“ ist ein Vertrag,

der die Rechte von Kindern sichert und schützt.

Die UNO-Kinderrechts-Konvention ist aufgebaut

auf 4 Grundrechten:

Das Recht auf Gleichbehandlung:

Kein Kind darf wegen einer Behinderung,

wegen der Religion, wegen der Herkunft oder

ähnlichen Gründen, schlechter behandelt werden.

Das Wichtigste ist, dass es dem Kind gut geht:

Bei allen Entscheidungen, die das Kind betreffen,

muss darauf geachtet werden,

dass es dem Kind damit gut geht.

Das Recht auf Leben und Entwicklung:

Jedes Land verpflichtet sich, den Kindern die

bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen.

Damit ist auch die Bildung gemeint.

Achtung vor der Meinung vom Kind:

Alle Kinder sollen ernst genommen werden

und sollen mitentscheiden dürfen,

wenn es um etwas geht,

dass sie betrifft.

Alle UNO-Mitgliedsländer haben vor 30 Jahren

die UNO-Kinderrechtskonvention unterschrieben.

Mit der Unterschrift verpflichten sich die Länder,

sich daran zu halten.

Das passiert aber in den meisten Ländern

nicht verlässlich.

Experten sagen, dass die Kinderrechte

auch in Österreich noch immer nicht

ganz umgesetzt werden.

Besonders bei der Gleichberechtigung

und bei der Bildung, gibt es noch

große Unterschiede für Kinder in Österreich.