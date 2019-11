Vor 30 Jahren wurde die Berliner Mauer geöffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor 30 Jahren, am 9. November 1989,

wurde die Berliner Mauer geöffnet.

Danach wurde die Grenze zwischen

West-Deutschland und Ost-Deutschland geöffnet.

Nach dem Ende vom 2. Weltkrieg wurde

Deutschland geteilt.

Im Jahr 1949 wurden die beiden Länder DDR

und BRD gegründet.

Seit dem Jahr 1952 wurde die Grenze der DDR

durch Soldaten bewacht.

Die Betonmauer wurde erst später gebaut.

In den 1950er-Jahren ging es der DDR

wirtschaftlich schlecht.

Viele Menschen forderten deswegen,

dass die Regierung der DDR zurücktritt.

Gegner der DDR wurden verfolgt oder

sogar verhaftet.

Immer wieder flüchteten Menschen aus der DDR.

1989 gab es immer mehr

unzufriedene Menschen in der DDR,

die das auch offen zeigten.

Am 9. November 1989 öffnete

die DDR ihre Grenzen.