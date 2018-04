Viktor Orban gewinnt zum 3. Mal die Wahlen in Ungarn

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Ungarn wurde am 8. April ein neues Parlament gewählt.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Die Mitarbeiter im Parlament heißen Abgeordnete.

Viktor Orban hat die Parlaments-Wahlen zum 3.Mal gewonnen.

Orbans Partei, FIDESZ, hat bei dieser Wahl 133

Mandate von 199 bekommen.

Ein Mandat steht für einen Abgeordneten im Parlament.

Die FIDESZ Partei wird also 133 Abgeordnete

im Parlament haben.

Die Partei hat dadurch sehr viel Macht im Parlament.

Auf dem 2. Platz ist die Partei Jobbik.

Sie hat 26 Mandate bekommen.

Viktor Orban hat die Wahl deshalb gewonnen,

weil er in seinem Wahlprogramm gegen Flüchtlinge und

die Europäische Union gehetzt hat.

Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss

von 28 Mitgliedsländern.

Andere Länder in der EU, wie zum Beispiel

Luxemburg oder Österreich, finden es nicht gut,

dass Viktor Orban so deutlich gegen die EU-Politik ist.

Auch Hilfsorganisationen sind wegen dem Wahlergebnis

und der Politik von Orban besorgt.