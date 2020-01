Viele Menschen haben am Sonntag Angst vor der Arbeitswoche

Link zum Original-KURIER-Artikel

An Sonntagen fühlen sich viele Menschen nicht gut.

Sie haben Angst vor der bevorstehenden Arbeitswoche.

Am meisten fürchten sich die Menschen vor dem Montag.

Viele Menschen schlafen von Sonntag

auf Montag auch schlecht.

Die schlechte Stimmung am Sonntag

hat verschiedene Gründe.

Von den Mitarbeitern wird in der Arbeit

immer mehr Leistung erwartet.

Außerdem haben die Menschen Angst vor Problemen

mit Kollegen oder dem Chef.

Wenn die Menschen ihre Arbeit nicht sinnvoll finden,

dann führt das auch zu schlechter Laune.

Am Wochenende Dinge für die Arbeit zu erledigen,

kann auch zu Stress und schlechter Laune führen.

Tipps gegen schlechte Laune am Sonntag

Bewegung kann helfen, wenn man sich nicht gut fühlt.

Auch das Handy für eine Weile abzuschalten, kann helfen.

So hat man mehr Ruhe.

Manchen Menschen hilft es, eine Liste mit Aufgaben

für die nächste Woche zu machen.

So haben sie das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben.