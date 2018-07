Verkehrsminister stellt Versuche für Tempo 140 auf Autobahn vor

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 24. Juli stellte der österreichische Verkehrsminister

Norbert Hofer seine Pläne für das Tempo 140 km/h auf der Autobahn vor.

Die Abkürzung km/h steht für Kilometer pro Stunde.

Km/h ist eine Einheit, in der Geschwindigkeit gemessen wird.

Hofer will das höhere Tempo

auf 2 Autobahn-Abschnitten ab August 2018 testen.

Der 1. Test-Abschnitt wird zwischen den

niederösterreichischen Orten Melk und Oed sein.

Der 2. Test-Abschnitt wird zwischen den

oberösterreichischen Orten Haid und Sattledt sein.

Bis August 2019 will das Verkehrsministerium entscheiden,

ob das Tempo 140 km/h bleibt, oder sogar ausgeweitet wird.

Schon im Vorhinein hat es geheißen,

dass dieser Test Vorteile für die Teilnehmer vom Straßenverkehr hat

und dass der Verkehr auf der Autobahn störungsfreier werden soll.

Es werden eigene Verkehrsschilder für das Tempo 140 km/h hergestellt.

Martin Hoffer ist der Rechts-Experte

vom österreichischen Autofahrer-Club „ÖAMTC“.

Hoffer meint, dass Autofahrer, die das Tempo 130 km/h

bisher nur wenig überschritten haben,

in Zukunft nicht mehr bestraft werden.

Der Verkehrs-Club Österreich, auch VCÖ genannt,

findet das Tempo 140 km/h nicht gut.

Er sagt, dass es durch die bisherigen Tempo-Regeln,

im Vergleich wenige Unfälle mit Todesopfern gab.

Wetter-Experten sind von den Tests

für das Tempo 140 km/h auf der Autobahn enttäuscht.