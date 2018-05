Veranstaltung für Liebe und Respekt in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29. Mai wurde die Regenbogen-Flagge

am Wiener Rathaus aufgehängt.

Der Grund dafür ist,

dass am 2. Juni die „ Vienna Pride“ beginnt.

Die „Vienna Pride“ ist eine Veranstaltung für Liebe,

Respekt und Solidarität gegenüber Schwulen,

Lesben, Bisexuellen und Transgender.

Menschen die Männer und Frauen lieben,

nennt man auch Bisexuelle Menschen.

Transgender sind Menschen,

die sich im falschen Körper fühlen.

Wenn ein Mensch zum Beispiel

mit einem männlichen Körper geboren wurde,

sich aber als Frau fühlt,

nennt man diese Person Transgender.

Die „Vienna Pride“ dauert 14 Tage lang.

Während dieser 14 Tage werden auch Fahnen

auf den Wiener Straßenbahnen hängen

und die Stiegen vor der Albertina

werden in den Regenbogen-Farben geschmückt sein.

Es wird von 2. bis 17. Juni einige Veranstaltungen geben.

Zum Beispiel wird es Abendessen im Leopold-Museum,

in der Albertina, und im neu eröffneten Donauturm geben.

Es wird außerdem ein Schönbrunner Schlosskonzert,

einen Familientag im Tiergarten Schönbrunn

und einen Strand-Tag am Donaukanal geben.

Beliebte Veranstaltungen während der „Vienna Pride

sind auch der Pride Run und das Pride Fest.

Diese finden beide am 9. Juni statt.

Der Pride Run findet in der Prater-Hauptallee statt.

Von 12. Juni bis 16. Juni ist

am Wiener Rathausplatz das Pride Village aufgebaut.

Die letzte Veranstaltung während

der „Vienna Pride“ ist die Regenbogen-Parade.

Die Regenbogen-Parade findet am 16. Juni statt.

Die „Vienna Pride“ wird von vielen Firmen wie zum Beispiel A1,

dem Kinderwunschzentrum Goldenes Kreuz,

Coca Cola, und Red Bull mit Geld unterstützt.