Usbekistan: In Zukunft dürfen unverheiratete Paare Hotelzimmer buchen

In Usbekistan war es unverheirateten Paaren

bislang verboten, sich ein Hotelzimmer zu buchen.

Usbekistan ist ein Land in Asien.

Mit diesem Verbot sollte Prostitution verhindert werden.

Prostitution ist, wenn eine Person

Sex gegen Bezahlung anbietet.

Man wollte damit auch verhindern,

dass sich junge Menschen

alleine in Hotelzimmern treffen.

In Usbekistan sind die meisten Menschen Muslime.

Vor Kurzem wurde dieses Verbot aufgehoben.

Schawkat Mirsijojew ist der Präsident von Usbekistan.

Mirsijojew möchte mit der Aufhebung von dem Gesetz erreichen,

dass mehr Touristen nach Usbekistan kommen.

Touristen sind Menschen aus dem Ausland,

die ein Land besuchen, um dort Urlaub zu machen.

Seit 2016 hat Präsident Mirsijojew schon einige

politische und wirtschaftliche Reformen umgesetzt.

Mit einer Reform möchte man bestimmte Dinge

neu ordnen oder verbessern.

Er hat außerdem die Kontakte

zu anderen Ländern ausgeweitet.