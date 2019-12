USA: Präsident Donald Trump wird angeklagt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. Dezember stimmte eine Mehrheit

von Politikern in den USA für ein

Amtsenthebungs-Verfahren gegen

Präsident Donald Trump.

Ein Amtsenthebungs-Verfahren bewirkt,

dass ein Präsident sein Amt

nicht mehr ausüben darf.

Trumps Gegner werfen ihm vor,

dass er den Kongress in der sogenannten

„Ukraine-Affäre“ in seiner Arbeit behindert hat.

Das Parlament in den USA heißt Kongress.

Donald Trump wird vorgeworfen,

dass er Volodymyr Selenskyj,

den Präsidenten der Ukraine,

unter Druck gesetzt hat.

Selenskyj sollte gegen Joe Biden und

seinen Sohn ermitteln.

Trump wollte durch die Ermittlungen

an Informationen kommen,

die Joe Biden schaden.

Joe Biden kandiert für die Demokraten

bei den Präsidentschaftswahlen

im Jahr 2020.