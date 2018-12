Umweltschutz: Menschen in Schweden verzichten auf das Fliegen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen in Schweden fliegen gerne,

das ist aber schlecht für die Umwelt.

In Schweden fliegen Menschen 7-mal öfter

als in anderen Ländern.

Die Menschen haben sich jetzt in Schweden überlegt,

weniger zu fliegen.

Unter dem Hashtag „flyskam“ wollen die Schweden

Menschen Mut machen, weniger zu fliegen.

So setzen sie sich für die Umwelt ein.

Flyskam heißt, dass man sich für das Fliegen schämt,

weil es der Umwelt schadet.

Die Aktion „Flyskam“ hilft,

immer mehr Menschen in Schweden verzichten auf das Fliegen.

Die Umwelt wird dadurch weniger belastet.

Viele Schweden schämen sich jetzt,

in ein Flugzeug zu steigen.

Immer mehr Schweden steigen auf andere Verkehrsmittel um.

In den vergangenen Jahren wollten zum Beispiel

immer mehr Menschen in Schweden mit Nachtzügen fahren.