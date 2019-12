U1: Kein Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Dezember gab es einen Brand

in der U1 Station Karlsplatz.

Dabei wurden wichtige Kabel beschädigt,

die für den U-Bahnbetrieb gebraucht werden.

Die Kabel müssen in den nächsten Tagen

ausgetauscht werden.

Dadurch kann die U1 zwischen Hauptbahnhof

und Schwedenplatz nicht fahren.

Bis 22. Dezember sollen die

Reparaturen voraussichtlich beendet sein.

Betroffene Fahrgäste können während

den Reparaturen am Hauptbahnhof und

am Praterstern in die Schnellbahn umsteigen.

Ihnen wird außerdem empfohlen,

andere U-Bahnlinien zu benutzen.

Seit 17. Dezember fahren zusätzlich

die Straßenbahnlinien D und 2,

über den Franz-Josefs-Kai und

weiter bis nach Nußdorf.

Die Buslinie 13 A wird während

den Reparaturarbeiten zwischen

den Stationen Neubaugasse

und Hauptbahnhof öfter fahren.

Die U1-Station Taubstummengasse

erreichen Fahrgäste über die

Haltestelle Mayerhofgasse mit

den Straßenbahnlinien 1, 62

und mit der Badner Bahn.