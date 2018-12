Trotz Pelz-Verbot wird auf Christkindl-Märkten Pelz verkauft

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 1. Oktober ist es verboten, auf Märkten echten Pelz

zu verkaufen.

Auf Christkindl-Märkten am Spittelberg, am Rathausplatz

und auch am Karlsplatz kann man trotzdem Echt-Pelz kaufen.

Die Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ hat 8 bekannte

Wiener Christkindl-Märkte untersucht.

Auf vielen Märkten wird weiterhin echter Pelz verkauft.

Gefunden wurden unter anderem Handschuhe mit

Kaninchen-Pelz und eine Haube,

die wahrscheinlich aus Pelz vom Marderhund gemacht wurde.

Diese Fälle wurden schon beim zuständigen Amt gemeldet.

Viele Verkäufer wussten nicht, welches Produkt Kunst-

oder Echt-Pelz war.

Verkäufer, die wussten, dass es Echt-Pelz war, wussten aber

nicht, von welchem Tier es war.

Eine Verkäuferin wurde gefragt, ob ein Produkt aus

Kunst- oder Echt-Pelz ist.

Die Verkäuferin meinte, dass es sich um

Kunst-Pelz handelt, obwohl es eigentlich Echt-Pelz war.

Nur eine Verkäuferin wusste, dass kein Pelz

mehr verkauft werden darf.

Produkte aus Echt-Pelz werden meistens auf

Märkten unter Kunst-Pelz-Produkte gelegt.

Für die Käufer ist es daher immer schwierig, den

Unterschied zwischen Kunst- und Echt-Pelz zu

erkennen.

Schwierig wird die Unterscheidung auch, weil Kunst-Pelz

schon so gut gemacht ist, dass er Echt-Pelz sehr

ähnlich ist.

Mit diesen Tricks kann man herausfinden, ob es sich

um Kunst- oder Echt-Pelz handelt:

Der Unterwolle-Test:

Wenn man die Oberhaare von dem Pelz auseinanderzieht,

kann man sehen, was sich darunter befindet.

Wenn der Pelz lang oder ungeschnitten ist, kann man bei

Echt-Pelz manchmal Unterwolle erkennen.

Unterwolle besteht aus sehr feinen, dichten und flauschigen

Haaren, die dabei helfen, die Tiere in der Natur gut zu wärmen.

Der Leder-Test:

Echt-Pelz wird zusammen mit der Haut von den toten

Tieren entfernt.

Die Haut wird durch eine spezielle Bearbeitung zu Leder.

Wenn man die Haare auf Pelz-Produkten vorsichtig

auseinanderzieht, kann man erkennen, ob unter dem Pelz

echtes Leder ist, oder ob es ein künstlicher Stoff ist.

Der Wind-Test:

Oft bewegt sich Echt-Pelz schon bei leichtem Wind.

Wenn man ganz leicht über den Pelz bläst und sich

die Haare bewegen, ist der Pelz wahrscheinlich echt.

Der Haar-Test:

Bei diesem Test sollte man sehr vorsichtig sein.

Man kann den Unterschied zwischen Kunst- und Echt-Pelz

herausfinden, indem man ein paar Haare vom Pelz verbrennt.

Wenn die Haare beginnen, unangenehm zu riechen und sie

zu kleinen, harten Klümpchen verschmelzen, handelt es sich

um Kunst-Pelz.

Wenn die Haare aber zerfallen und sie nach verbrannten

Haaren riechen, ist der Pelz echt.

Auch Haarspitzen können zeigen,

um welchen Pelz es sich handelt.

Sind die Spitzen geschnitten, ist es wahrscheinlich Kunst-Pelz.

Bei spitz gewachsenen Haaren kann das ein Zeichen für

Echt-Pelz sein.