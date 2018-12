Tierschützer: Pelz-Verbot auf Wiener Christkindlmärkten ignoriert

Die Aufregung unter Tierschützern ist groß. Auf den Märkten am Spittelberg, am Rathausplatz, am Karlsplatz sowie Am Hof können nach wie vor Waren mit Echtpelz erworben werden. Weitere geprüften Märkte, die allerdings „sauber“ waren, waren die Märkte in Schönbrunn, im Alten AKH, auf der Freyung und am Maria-Theresien-Platz. Dabei gilt seit 1. Oktober laut der neuen Marktordnung auf Wiener Märkten neben dem Verkaufsverbot von Käfigeiern auch ein Verkaufsverbot von Echtpelzprodukten. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat acht der bekanntesten Wiener Christkindlmärkte besucht und das Sortiment durchgesehen.

„Unter den Fundstücken waren etwa ein Paar Handschuhe mit Kaninchenpelz, ein Bommel zum Anstecken aus Kaninchenfell und eine Haube mit Bommel, vermutlich vom Marderhund. Wir haben die Fälle auch schon an das MA 59 - Marktservice & Lebensmittelsicherheit gemeldet. Dort sicherte uns der zuständige Beamte verstärkte Kontrollen zu“, sagt Vier-Pfoten-Aktivistin Martina Pluda. „Die Konsumenten haben schließlich ein Recht darauf, dass sich der Handel an bestehende Gesetze hält.“

Auffällig war die Unwissenheit vieler Verkäufer, heißt es weiter. „Teilweise konnten sie nicht beantworten, ob es sich um Kunst- oder Echtpelz handelt“, sagt Pluda. „Jene die wussten, dass es um Echtpelz geht, konnten wiederum die Tierart nicht spezifizieren. Keines der Produkte war gekennzeichnet, so wie es eigentlich Vorschrift wäre. Eine Verkäuferin erklärte, dass es sich bei dem in Frage stehenden Produkt um Kunstpelz handelt – es war aber eindeutig ein Echtpelz. Eine einzige Verkäuferin sagte richtigerweise, dass kein Pelz mehr verkauft werden darf.“

Das Perfide ist, heißt es weiter, dass die meisten Echtpelzprodukte auf den Märkten wie z.B. Bommeln auf Hauben unter vielen Kunstpelzprodukten liegen. Für Konsumenten ist es daher fast unmöglich zu erkennen, dass es sich dabei um Echtpelz handelt. „Wenn dann noch der Verkäufer versichert, dass es unechter Pelz ist, dann ist das Konsumententäuschung“, sagt Pluda. "Erschwert wird die Unterscheidung von Echt- und Kunstpelz durch die Tatsache, dass Fake Fur mittlerweile schon so gut gemacht ist, dass er echtem Pelz immer ähnlicher sieht und sich auch immer echter anfühlt."