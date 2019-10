Trotz Lähmung: Jeremy Williams macht weiter mit dem Gleitschirmfliegen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jeremy Williams ist ein Paraglider.

Beim Paragliding fliegt man mit

einem Gleitschirm von einem Berg

und segelt dann langsam zurück

auf den Boden.

Durch einen Unfall im Jahr 2009

ist Williams querschnittsgelähmt.

Menschen mit einer Querschnittslähmung

können bestimmte Körperteile

nicht mehr bewegen.

Jeremy Williams ist von der

Schulter abwärts gelähmt.

Williams kann noch seine Arme heben

und seine Ellenborgen beugen.

Den unteren Teil seines Körpers

kann er aber nicht mehr bewegen.

Trotz der Lähmung hat Williams

aber nicht mit dem Paragliding aufgehört.

Außerdem ermöglicht er es auch anderen

Menschen mit Behinderungen,

Dinge wie Bergsteigen und

Fallschirmspringen, auszuprobieren.

Williams leitet nämlich ein Unternehmen.

Der Name vom Unternehmen ist „making trax“.

Auf Deutsch bedeutet das „Spuren hinterlassen“.

Durch das Unternehmen will Williams,

dass Menschen mit Behinderungen

barrierefrei Urlaub machen können.

Ein barrierefreier Urlaub ist so gestaltet,

dass Menschen mit Behinderungen ohne

die Hilfe von Anderen, Urlaub machen können.

Informationen darüber findet man auf der

Internet-Seite: https://www.makingtrax.co.nz/.

Die Informationen auf dieser Seite

sind aber in Englisch.

In Österreich gibt es zum Beispiel

das Unternehmen „Holidays on wheels“.

Das ist Englisch und bedeutet

„Urlaub auf Rädern“.

Auf der Internet-Seite von

„Holidays on wheels“ findet man Angebote

für barrierefreie Urlaube.

Die Internet-Seite lautet:

http://www.holidaysonwheels.at/de/