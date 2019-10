Trennung der Eltern: Wie Kinder besser damit umgehen können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn sich Eltern trennen,

leiden die Kinder oft darunter.

Die Trennung der Eltern kann besonders

für Kinder im Kindergarten-Alter schwer sein.

In diesem Alter können Kinder nicht verstehen,

warum sich die Eltern trennen.

Oft geben sich Kinder selbst die Schuld

an der Trennung der Eltern.

Man kann einiges tun, damit die

Trennung für die Kinder leichter wird.

Es kann helfen, wenn Kinder Streit

zwischen den Eltern mitbekommen:



Wenn Kinder die Streits der Eltern

mitbekommen, ist eine Trennung

meistens kein großer Schock mehr.

Es fällt den Kindern so leichter,

die Trennung zu akzeptieren.

Es ist nicht gut, wenn die Eltern vor

ihren Kindern so tun, als wäre alles in Ordnung.

Wenn sich die Eltern dann trennen,

ist das nämlich oft ein großer Schock für die Kinder.



Eltern lassen sich voneinander scheiden,

aber nicht von den Kindern:



Es ist auch wichtig, dass beide Elternteile

mit dem Kind darüber sprechen, dass sie sich trennen.

Es ist außerdem wichtig, dass dem Kind gesagt wird,

dass sich die Eltern dadurch aber

nicht vom Kind trennen.

Es sollte nach der Trennung immer

noch einen geregelten Alltag geben:

Die Trennung der Eltern kann bei Kindern

zum Beispiel Bindungsangst auslösen.

Diese Angst wirkt sich vor allem aus,

wenn die Kinder dann älter sind.

Personen mit Bindungsangst, haben

Schwierigkeiten damit, Beziehungen zu

anderen Menschen aufzubauen.

Deswegen ist es wichtig, dass es auch

nach der Trennung einen geregelten Alltag

für das Kind gibt und sich nicht

auf einmal alles ändert.

So können die Kinder sich an die

Trennung gewöhnen und

sich trotzdem sicher fühlen.

Sicherheit ist für Kinder in

dieser Situation besonders wichtig.

Eltern sollten nach der Trennung nicht

so tun, als ob sie sich verstehen:

Wenn zum Beispiel der Geburtstag vom

Kind gefeiert wird, sollten Eltern sich nicht

dazu zwingen, gemeinsam zu feiern.

So entsteht vielleicht eine angespannte

Stimmung, unter der das Kind leidet.

Deshalb sollten Eltern manchmal lieber

getrennt mit dem Kind feiern, um zu

verhindern, dass das Kind sich unwohl fühlt.