Tiergarten Schönbrunn: Eisbärin Nora hat Babys bekommen

Das erste Mal seit 12 Jahren wurden im

Tiergarten Schönbrunn Eisbären-Babys geboren.

Eisbärin Nora brachte am 9. November Zwillinge zur Welt.

Eines der Jungtiere ist noch am Tag der Geburt verstorben.

Das andere Jungtier ist gesund.

Bei der Geburt sind Eisbären ungefähr so groß wie Meerschweinchen.

Bisher ist das Geschlecht vom Eisbären-Baby nicht bekannt.

Ende Jänner werden Eisbärin Nora und ihr Baby

im Tiergarten Schönbrunn für Besucher zu sehen sein.

Im Polardom von der Eisbärenwelt im

Tiergarten Schönbrunn gibt es einen Bildschirm.

Auf dem Bildschirm ist das Eisbären-Baby zu sehen.

Auf der Internetseite www.zoovienna.at wird man

regelmäßig über Neuigkeiten informiert.