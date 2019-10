Syrien: Anführer von Terrorgruppe ist tot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Abu Bakr al Baghdadi ist tot.

Er war der Anführer von der Terrorgruppe

Islamischer Staat.

Islamischer Staat wird mit IS abgekürzt.

Eine Terrorgruppe will mit Gewalt

ihre Ziele erreichen.

Baghdadi hielt immer wieder Hass-Reden.

Dadurch ermutigte er Menschen

zu vielen Terror-Anschlägen.

Am 26. Oktober griffen die USA mit Flugzeugen

das Haus vom IS-Anführer Abu al-Baghdadi an.

Sie schossen zwei Stunden lang auf das Haus.

Als die Soldaten in das Haus hineingingen,

flüchtete der IS-Anführer mit

drei Kindern in einen Tunnel.

Dort tötete sich Abu Bakr al-Baghdadi und

die Kinder mit einer Sprengstoff-Weste.

Donald Trump, der Präsident der USA,

bestätigte am 27. Oktober den Tod

von dem IS-Anführer.