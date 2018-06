Staus und U-Bahnsperren zum Ferienbeginn

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29. Juni ist für viele Schüler aus Wien, Niederösterreich

und Burgenland der letzte Tag vor den Ferien.

Deshalb wird es zu vielen Staus kommen.

Es wird auch Sperren bei der U-Bahn geben.

Autofahrer-Klubs, wie der ÖAMTC warnen vor Staus

auf den Autobahnen rund um Wien.

Ab dem 3. Juli wird die Fahrbahn zwischen der Hadikgasse

und der Kennedybrücke teilweise erneuert.

Sie wird daher gesperrt.

Bis zum 2. September wird es eine Umleitung

über die Penzinger Straße geben.

Auch dieses Jahr wird wieder an der Wiener Gürtelstraße gearbeitet.

Es gibt eine innere und äußere Gürtelstraße.

Von 3. Juli bis 31. August wird die Fahrbahn von der

äußeren Gürtelstraße erneuert.

Die MA28 versicherte, dass in den Baustellen-Bereichen

mindestens 2 Fahrstreifen verlaufen werden.

Die MA28 ist die Abteilung für Straßen-Verwaltung

und Straßenbau in Wien.

Nächste Woche gehen die Erneuerungen bei der U4 weiter.

Die Station Heiligenstadt wird von 2. Juli bis 26. August gesperrt sein.

Die Bahnsteige in der Station Heiligenstadt werden komplett erneuert.

Zusätzlich werden in Heiligenstadt die Gleise

umgebaut und neu verlegt.

Die U4 fährt dann nur zwischen Hütteldorf und Spittelau.

Die Menschen, die in dieser Zeit mit der U4 fahren,

müssen auf die Straßenbahn-Linie D oder auf die S-Bahn S40 ausweichen.

Auf der Linie der Straßenbahn-Linie D wird zusätzlich

die Ersatzlinie E4 fahren.

Gleichzeitig ist auch die Linie S45 zum Teil gesperrt.

Das heißt, die S45 wird von 30. Juni bis 2.

September zwischen den Stationen Ottakring und

Heiligenstadt nicht fahren können.

Hier müssen auf 10 Kilometer Gleise erneuert werden.

Die S45 wird daher nur zwischen Breitensee

und Hütteldorf fahren.