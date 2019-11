Sport-Verein für Menschen, die im Rollstuhl sitzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Daniel Kogler wurde mit einer körperlichen

Behinderung geboren.

Er konnte sich mit der Zeit nur schwer bewegen

und es ging ihm immer schlechter.

Vor 7 Jahren hat er sich entschieden,

einen Rollstuhl zu benutzen.

Daniel Kogler hat 6 Jahre Rollstuhl-Basketball gespielt.

Seit er Sport im Rollstuhl treibt,

ist er beweglicher und fühlt sich besser.

Daniel Kogler ist auch ausgebildeter Trainer

für Kinder-Rollstuhlsport.

Weil er anderen Menschen im Rollstuhl helfen will,

gründet er nun einen eigenen Sport-Verein.

Im Ort Euratsfeld in Niederösterreich

öffnet ein neuer Sportsaal.

Dort wird Daniel Kogler ab dem 10. Jänner 2020

Spiel- und Trainings-Stunden leiten.

Die Trainings-Einheiten von dem Verein können Kinder und

auch Erwachsene besuchen.

Auch Menschen, die eine körperliche Behinderung haben

und nicht im Rollstuhl sitzen, können teilnehmen.

Der Verein ist auch für Menschen gedacht, die aufgrund

ihrer Krankheit vielleicht in Zukunft einen Rollstuhl

benutzen müssen.

Sie können beim Verein schon vorher lernen,

mit dem Rollstuhl umzugehen.