Spanien: Pedro Sanchez gewinnt mit seiner sozialdemokratischen Partei die Wahlen

In Spanien fanden am 10. November Wahlen statt.

Die sozialdemokratische Partei PSOE

gewann die Wahlen mit 28 Prozent.

Der Chef der Partei PSOE ist Pedro Sanchez.

Seine Aufgabe ist es jetzt, eine Regierung

mit einer anderen Partei zu bilden.

Pedro Sanchez konnte im April keine Regierung bilden.

Deshalb fanden dieses Jahr in Spanien

die Wahlen bereits zum 2. Mal statt.

Bei der letzten Wahl im April nahmen mehr Spanier

teil als bei dieser Wahl.

Die spanische Volkspartei Partido Popular

erreichte 20,82 Prozent.

Die Partei Vox hat 15 Prozent erreicht.

Diese Partei ist gegen Einwanderer und die Religion Islam.