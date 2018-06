Spanien hat 2 neue Regierungs-Chefs

Link zum Original-KURIER-Arttikel

Am 2. Juni wurden in Spanien 2 neue Regierungs-Chefs angelobt.

Angelobt werden bedeutet,

dass jemandem offiziell eine Aufgabe übertragen wird.

Spanien und Katalonien haben jetzt jeweils

einen neuen Regierungs-Chef bekommen.

Katalonien ist ein Gebiet in Spanien,

das eine eigene Regierung hat.

Katalonien möchte sich von Spanien abspalten

und ein eigenes Land sein.

Das wollte die spanische Regierung nicht, deshalb gab es Streit.

Die Menschen hoffen, dass durch die neue Regierung

der Streit zwischen Spanien und Katalonien gelöst wird.

Pedro Sanchez wird der neue Regierungs-Chef von Spanien.

Er möchte sich am 8. Juni mit dem Regierungs-Chef

von Katalonien Quim Torra treffen.

Mariano Rajoy war bis vor Kurzem Regierungs-Chef von Spanien.

Er wurde von Sanchez aus seinem Amt vertrieben.

Sanchez hofft, dass bei einem Gespräch der Streit

zwischen den Spanien und Katalonien geklärt werden kann.

Torra, der Regierungs-Chef von Katalonien,

will Katalonien weiterhin von Spanien abspalten.

Jetzt muss Sanchez noch seine neue Regierung bilden.

Damit sollte er in einigen Tagen fertig sein.

Sanchez hat bis jetzt noch keine politischen Pläne vorgestellt.

In Deutschland ist man besorgt über den Regierungs-Wechsel.

Der frühere spanische Ministerpräsident Rajoy war nämlich

für seine gute Zusammenarbeit mit Deutschland bekannt.