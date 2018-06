Neue Regierungen in Spanien: Hoffnung für Katalonien

Mit der Vereidigung in Katalonien endete automatisch die Zwangsverwaltung, unter die Rajoy die Region im Herbst - mit Unterstützung der Sozialisten - als Reaktion auf das verbotene Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 gestellt hatte. Aus einer Neuwahl waren die Separatisten im Dezember allerdings erneut als Sieger hervorgegangen.

Jedoch hat sich die Regierungsbildung immer wieder verzögert und am Ende mehr als fünf Monate gedauert. Mehrmals hatten die separatistischen Kräfte Kandidaten für das Amt des Regionalchefs vorgeschlagen, die entweder in Untersuchungshaft oder vor der Justiz ins Ausland geflohen sind. Madrid hatte diese Bewerber kategorisch abgelehnt, darunter auch den Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont, der sich weiter in Deutschland aufhält.

Auslieferung an Spanien

Nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein soll er an Spanien ausgeliefert werden. Wann das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig entscheiden wird, war unbekannt. Puigdemont und den anderen Politikern drohen in Spanien wegen des Vorwurfs der Rebellion und der Veruntreuung öffentlicher Mittel langjährige Haftstrafen. Der Mitte Mai zum Regionalpräsidenten gewählte Torra hat aber bereits deutlich gemacht, dass er die Abspaltung Kataloniens weiter vorantreiben will.