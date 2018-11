Söhne von rauchenden Vätern haben weniger Spermien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es ist schon lange bekannt,

dass Rauchen in der Schwangerschaft

schädlich für das ungeborene Kind ist.

Es wurde bisher aber noch nicht untersucht,

ob es auch schädlich sein kann, wenn der Vater raucht.

Bei einer Untersuchung in Schweden zu diesem Thema

kamen Forscher zu einem interessanten Ergebnis.

Söhne von rauchenden Vätern

haben nur halb so viele Spermien

wie Söhne von Vätern, die nicht rauchen.

An der Untersuchung haben 104 schwedische Männer

im Alter von 17 und 20 Jahren mitgemacht.

Egal ob die geraucht hat oder nicht,

wenn der Vater geraucht hat,

hätten die Söhne weniger Spermien.

Die Forscher waren von dem Ergebnis überrascht.

Sie können sich noch nicht erklären, warum das so ist.

Dieses Thema muss noch weiter erforscht werden.