So viel Plastik-Müll gibt es an Traum-Stränden wirklich

Tropische Strände stellen sich die meisten Menschen

wunderschön vor.

Viele denken an Palmen, weiße Sandstrände

und kristallklares Wasser.

Amelia Whelan, eine Bloggerin aus den USA zeigt,

wie es auf vielen tropischen Stränden wirklich ausschaut.

Eine Bloggerin ist jemand, der Beiträge verfasst

und diese auf eine Internetseite stellt.

Amelia Whelan hat auf der Internetseite Facebook

Bilder veröffentlicht.

Auf den Bildern ist Amelia Whelan zu sehen,

wie sie im Bikini auf einem Strandtuch mitten in

Plastikbechern, Strohhalmen und anderen

Plastik-Müll sitzt.

Das Foto wurde auf Bali gemacht.

Bali ist eine Insel in Indonesien.

Mit ihrer Aktion will sie auf die Umwelt-Verschmutzung

in manchen Urlaubsorten aufmerksam machen.

Aber nicht nur auf Bali gibt es ein Umwelt-Problem,

sondern in vielen Ländern auf der ganzen Welt.

Unter ihren Bildern schreibt Amelia Whelan „Das ist Bali.

Das sind die Philippinen. Das ist Asien. Das ist Indonesien.

Das ist Hawaii. Das ist die Wirklichkeit,

die ihr in euren Medien nicht seht“.

Der Beitrag wurde über 220 000 Mal geteilt.

Die restlichen Bilder hat Amelia Whelan

auf ihrem Blog präsentiert.